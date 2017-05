La fratrie Fridelance cultive le sport, de Saint-Bar à Yokohama

Saint-Barthélemy ne compte peut-être que 777 habitants au dernier recensement. Mais il s’agit sans doute du village vaudois où l’on trouve la plus forte densité de champions au kilomètre carré. Entre un No 3 mondial de tennis, triple lauréat de tournois du Grand Chelem, sacré aux JO et en Coupe Davis, et un entraîneur de foot à succès, d’autres ont trouvé un terreau favorable dans la commune du Gros-de-Vaud.

La famille Fridelance a associé son nom aux victoires dans les courses de Suisse romande. Les 4 km de Lausanne, le Lausanne Marathon, les Traîne-Savates, Morat-Fribourg, les Triathlons de Lausanne, Yverdon, Nyon et Aubonne, la Corrida Bulloise ou encore le Tour du Pays de Vaud: partout où ils sont allés, les quatre enfants de la famille ont placé au moins un représentant sur la plus haute marche du podium. Et encore! On ne mentionne pas toutes les victoires, ni les centaines de podiums qu’ils cumulent.

C’est bien simple, si l’on prend uniquement Lydia (21 ans), ses médailles remplissent une pleine corbeille à linge! Championne de Suisse sur 1000 m (elle courait à 15 ans la distance en 2’57), elle totalise à elle seule une cinquantaine de premières places et le double de podiums (2e et 3e places). Mais, du jour au lendemain, tout a basculé. «Elle est devenue femme et ses résultats s’en sont ressentis, explique Vivian Fridelance, le papa. En septembre 2009, elle était vice-championne de Suisse sur 1000 m et quatre mois plus tard elle terminait antépénultième du Cross de Lausanne. C’est précisément à ce moment qu’elle m’a le plus bluffé. Elle a parfaitement su gérer cette situation. Elle a certes été déçue, mais elle a surmonté ce changement avec une grande classe.»

Les performances de Lydia étaient telles que celles de Coralie (24 ans) passent presque au second degré, avec «seulement» une trentaine de podiums!

Les filles de la famille ont désormais mis le sport de compétition de côté. En revanche, Valentin (25 ans) et Sylvain (21 ans) ont mis le cap sur le niveau international. Les deux frères font partie respectivement de l’équipe de Suisse de duathlon (vélo et course à pied) et de triathlon. Ils valent tous deux 31’30 sur 10 000 m. Valentin a été notamment champion de Suisse U23 et il a grimpé deux autres fois sur le podium.

En attendant Tokyo

Sylvain Fridelance avance crescendo sur la scène internationale. Il a signé un top 25 à Abu Dhabi pour sa troisième participation en World Series (élites). En juniors, il a terminé 2e d’une Coupe d’Europe à Alanya (Turquie). «C’est un peu frustrant, les gens me parlent plus souvent de ma 2e place des 10 km de Lausanne que de ces résultats qui ont pourtant plus de valeur», explique le jeune champion. Le but de Sylvain est de percer à l’échelon mondial. Remporter le titre national U23, participer aux Championnats d’Europe élites et réussir des tops 25 en World Triathlon Series. Ce week-end, il vivra sa 4e expérience dans la catégorie phare, à Yokohama (retransmis sur L’Equipe 21).

On pourrait croire que la concurrence est rude au sein de cette famille. Mais pas du tout! «On se soutient tous. A chaque fois que l’un d’entre nous gagnait, on était sincèrement heureux et fier pour lui ou elle, se souvient Valentin. En revanche, ce n’était pas le cas quand on jouait au ping-pong, au foot ou au hockey. Là, on se tirait vraiment la bourre!»

Cette passion familiale pour le sport est partie du papa. Maître d’éducation physique, il partait courir en forêt le week-end. Intrigués, les enfants l’ont suivi. «Ensuite, nous avons rejoint un club, raconte Coralie. Nous nous sommes retrouvés avec des copains et c’est comme ça que tout a commencé. Mon père et ma mère, qui ne vit plus avec nous, nous ont toujours soutenus.» Le plaisir est le moteur des enfants Fridelance. «Comme j’entraînais au Rush Team d’Ecublens, j’ai suivi de près leur progression, reprend Vivian Fridelance. Au bord de la piste, je vivais leurs courses de façon passionnée. Je criais, j’encourageais. Si bien que les gens s’imaginaient que je poussais mes gosses à gagner. Ce qui n’était évidemment pas le cas.»

Le plus fort





Sylvain Fridelance, 14 juillet 1995

Sans doute le plus doué de la famille. Champion de Suisse de triathlon en 2006, il rejoint rapidement les cadres régionaux et nationaux. Il participe aux Championnats d’Europe des écoliers en 2010 et prend part à ses premières Coupes d’Europe juniors en 2012. 2e des 10 km de Lausanne, 2e en Coupe d’Europe, il a signé un 25e rang en WTS, le plus haut niveau de triathlon. Actuel 186e mondial, il vise les JO de Tokyo en 2020. Il vaut 31’30 sur 10'000 m, 15’00 sur 5000 m.

Un palmarès de fou

Lydia Fridelance, 14 juillet 1995

Son palmarès ficherait des complexes à n’importe quel athlète. Championne de Suisse sur 1000 m, elle a tout gagné au niveau régional. 4 x les 4 km des 20 KM de Lausanne, les Traîne-Savates, Morat-Fribourg, la Corrida Bulloise, A travers Pully, des triathlons et duathlon... Elle compte une cinquantaine de succès et une centaine de podiums. Elle a été une dizaine de fois championne vaudoise et 3e du cross des Championnats de Suisse en 2006.

En équipe de Suisse

Valentin Fridelance, 30 octobre 1991

L’aîné des Fridelance a remporté trois fois les 10 km espoirs des 20 KM de Lausanne. Il a rejoint la Youth League de triathlon, puis les cadres romands. Il participe à des Coupes d’Europe, avant de passer au duathlon. Il prend part aux Européens et devient champion de Suisse juniors, U23 et universitaire, et assure encore 3 podiums nationaux en U23. Il fait partie de l’équipe nationale et compte 10 titres vaudois en athlétisme et en cross. Valeur sur 10'000 m: 31’30.

Le premier coach

Vivian Fridelance, 23 janvier 1963

Maître de sport, le papa de la famille a toujours aimé courir. Premier du cross des 7es années de la Ville de Lausanne, il a été plusieurs fois champion vaudois d’athlétisme. Entraîneur des jeunes au Rush Team d’Ecublens, il a suivi de près la carrière de ses enfants. Ses temps de référence: 4’13 sur 1500 m, 2’02 sur 800 m et 38’sur 10'000 m (à 43 ans).

1re au Lausanne Marathon

Coralie Fridelance, 16 avril 1993

(24 heures)

A l’école, Coralie Fridelance était sans doute la meilleure sportive de sa classe. Mais voilà. Elle est tombée dans une famille dont le niveau sort de l’ordinaire. Du coup, son palmarès est un peu terni par les exploits de ses frères et sœur. Elle a tout de même remporté le Lausanne Marathon en juniors. Au total, elle comptabilise 3 ou 4 succès sur les épreuves régionales et une trentaine de podiums.