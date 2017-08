Le canton nagera, pédalera et courra pendant un mois

Six événements en cinq week-ends: le canton de Vaud vivra un mois haletant au rythme du triathlon. Nyon, Lausanne, Vevey, Aubonne, Yverdon et Ollon accueilleront tour à tour les adeptes du triple effort. Trop pour un si petit territoire? Président du comité du Triathlon de Lausanne, Claude Thomas répond sans ambages: «Le calendrier dépend un peu de nous. Car nous prêtons du matériel à la plupart des autres triathlons vaudois. Par exemple, l’épreuve de Nyon utilise le parc à vélos de Lausanne. Ce sont ainsi 200 caisses que nous mettons à disposition.»

A ce titre, le Triathlon de Lausanne, qui a accueilli des Championnats du monde et d’Europe, n’est pas du genre à tirer la couverture à lui. Au contraire. «Notre but a toujours été le bien-être des coureurs. Dans cette optique, nous cherchons à promouvoir le triathlon et sommes heureux de voir des jeunes d’ici pratiquer leur sport dans leur région. Il n’y a en tout cas aucune concurrence entre les organisateurs.»

La transition est donc toute trouvée pour parler du Triathlon de Nyon, qui accueillera dès samedi les Championnats de Suisse Youth League, juniors et par catégories d’âge, ainsi que les courses de l’élite nationale. «La succession d’événements dans le canton n’est pas un souci, observe Yannick Grivel, président du comité d’organisation. Les épreuves se complètent et les athlètes de chaque région ont leurs habitudes.»

«Si une des courses ne s’est pas bien passée, le concurrent cherchera à se refaire une santé lors de l’épreuve suivante»

Le patron du Triathlon de Vevey abonde dans ce sens. «Les triathlètes font leur choix en fonction de la météo ou de leur performance, étaie Cédric Pache. Si une des courses ne s’est pas bien passée, le concurrent cherchera à se refaire une santé lors de l’épreuve suivante. En ce sens, la multiplicité des événements est bénéfique. Même s’il n’y a plus beaucoup de place au calendrier.»

Dans ce concert de compétitions, chacun essaie de se démarquer. Il y a bien sûr, la capitale olympique qui joue les gros bras. Avec, en point fort, l’organisation d’une épreuve de Coupe d’Europe juniors, dans deux semaines. Et comme Lausanne accueillera l’an prochain une Coupe du monde ITU avant d’organiser les finales de ladite Coupe du monde en 2019, les meilleurs juniors viendront sonder le terrain cette année. «Des concurrents du Canada et d’Australie ont manifesté leur intérêt dans l’optique de ces prochaines échéances», confirme Claude Thomas. Entre 2200 et 2300 triathlètes sont attendus à Ouchy, les 19 et 20 août.

Du côté de Colovray, on espère établir un nouveau record d’affluence ce week-end. Plus de 2300 inscrits sont prévus. Un effort particulier a été fait au niveau des enfants et des familles. La participation est possible dès l’âge de 5 ans avec des parcours adaptés (20 m de natation, un petit tour à vélo et 400 m de course). Une catégorie «Triathlon découverte» a vu le jour cette année, juste pour le plaisir de parcourir les 200 m de natation, 10 km à vélo et 2,5 km de course à pied. «Le record n’est pas l’objectif premier, confie Yannick Grivel. La sécurité et la qualité de l’accueil le sont davantage.»

Riederer oui, Briffod non

Les Championnats de Suisse permettront de voir à l’œuvre des cadors tels que le médaillé des JO d’Athènes et champion du monde de relais mixte Sven Riederer, Florin Salvisberg, Max Studer en élites, ou encore Maxime Fluri (Aigle) et Thibaud Decurnex (Commugny) en juniors.

Vainqueur de sa première épreuve de Coupe du monde en juin à Cagliari, Adrien Briffod ne sera en revanche pas présent à Nyon. Pas plus qu’au Triathlon de Vevey, dont il est «tenant du titre». «Il sera au Canada à cette période, explique Cédric Pache. Il nous a envoyé un e-mail pour s’excuser. J’ai trouvé la démarche vraiment touchante.»

Tri non sélectif

La «Tournée vaudoise» se terminera les 2 et 3 septembre avec les épreuves d’Aubonne, d’Yverdon et d’Ollon. Cette dernière, nommée le «TryNoDiff Family» a la particularité d’être ouverte tant aux personnes valides qu’à celles en situation de handicap. Le but? Promouvoir le droit à la différence par le biais du sport. Si le cœur vous en dit, l’inscription coûte 25 francs (enfants 10 francs) et donne droit à un repas et à une boisson. Les parcours sont accessibles aux débutants et le bénéfice reversé à une association. (24 heures)