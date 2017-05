Malmené, Yverdon revient de nulle part

La finale de LNA entre Yverdon et le Team Argovia a connu une première journée à suspense, samedi. Tout avait pourtant mal commencé pour Yverdon. Les joueurs du Nord vaudois ont d'abord été menés 3-0, puis 4-1. Le nombreux public venu soutenir les Yverdonnois commençait à craindre le scénario catastrophe, puisqu’il ne restait que trois rencontres pour revenir à la hauteur des Argoviens.

Et c’est à ce moment, que la roue a commencé à tourner. Malika Golay et Matthew Nottingham ont remporté le double mixte. Puis Anthony Dumartheray, en patron, a dominé son simple, permettant à son équipe de revenir à 4-3.

Debétaz en feu

C’est dans le deuxième double masculin qu’Yverdon a pris l’ascendant psychologique. Emmené par Jan Fröhlich et un Christophe Debétaz en feu, le duo a remis les deux équipes à égalité. «On voulait vraiment recoller à 4-4, avant la deuxième journée, explique Christophe Debétaz. On va se déplacer en Argovie en pleine confiance. Je pense que mentalement, notre adversaire doit être déçu. Avec ces trois succès de suite, nous pouvons repartir avec un esprit positif. Une chose est certaine: nous donnerons tout sur chaque point.»

Malika Golay est elle aussi animé par un mental de guerrière. «Nous sommes hyper motivés. Notre esprit d’équipe est magnifique. Certains d’entre nous ont été plus en retrait aujourd’hui, mais ce n’est pas grave, ce sont peut-être eux qui nous feront gagner au final.» Quant à Anthony Dumartheray, il sait mieux que personne que tout sera encore très serré, dimanche après-midi, lors de la seconde confrontation. Ce «match retour» en Argovie se déroulera une nouvelle fois en huit rencontres. «Il y a des duels que l’on a perdu samedi et que l’on gagnera dimanche et inversement. Tout pourrait aussi se jouer à un set près.»

Suspense total

Pour rappel, si les deux équipes remportent à nouveau quatre matches chacune, ce sera la différence de sets qui sacrera le champion de Suisse de LNA 2016-2017. Pour l’instant, les deux équipes ont gagné le même nombre de manches, à savoir dix. Si le cas se répète demain, les juges sortiront leur machine à calculer et compteront le nombre de points marqués pour départager les deux équipes. Samedi Yverdon en a inscrit 369, Argovia 351. Cardiaques s’abstenir… (24 heures)