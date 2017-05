Pluie de comètes, samedi, dans le ciel de Cheseaux

Le Supercross de Genève a fait des émules du côté de Cheseaux-sur-Lausanne. A l’occasion des finales de la Coupe vaudoise d’unihockey, les organisateurs ont misé sur un spectacle son et lumière. «Nous avons mandaté une entreprise qui mettra en place un light show en musique», s’enthousiasme Serge Rufi, président de Comet Cheseaux, le club organisateur de cet événement pour la 3e année consécutive. La salle du Marais du Billet sera totalement obscurcie et le logo des clubs engagés sera projeté sur un fond sonore soutenu. Les joueurs seront annoncés un à un, dans un show à l’américaine.

«L’idée de départ était de copier ce qui se fait au CP Berne ou dans les autres patinoires de LNA. Nous voulons que ce rendez-vous soit une fête de l’unihockey, poursuit Serge Rufi. Notre objectif? Faire découvrir ce sport magnifique à un maximum de néophytes. Cet effort nous coûte un peu d’argent, mais nous devrions tout juste rentrer dans nos frais, grâce à la restauration que nous vendrons sur place. De toute façon, le but n’est pas de faire des bénéfices, mais de promouvoir cette activité et de se faire plaisir.»

En direct sur Global FM

Alors, pour pousser le spectacle un peu plus loin, la finale masculine sera commentée en direct sur Global FM par Andy Perroset et Frédéric Marendaz. L’ambiance sera électrique. Ce, d’autant plus qu’un car de Begnins débarquera avec une cinquantaine de supporters. «En général, les gradins sont bien garnis, observe le président de Comet. Pour le confort du public, nous avons prévu une cantine avec une quinzaine de tables.»

Au chapitre purement sportif, le premier match se déroulera à 8 h 30 et opposera les juniors C de Cheseaux à ceux d’Epalinges. Puis suivront les duels Yverdon-Cheseaux (juniors B), Yverdon-Jongny (dames), Epalinges-Cheseaux (juniors A) et enfin Jongny-Begnins à 21 h, chez les hommes. Tous se sont qualifiés à l’issue d’un mini-championnat disputé durant cette saison.

(24 heures)