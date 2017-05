Star Forward renforce la base de sa pyramide

Star Forward poursuit son développement. L'entité née il y a un an par la fusion entre Star Lausanne et Forward Morges, récemment promue en MySports League (la nouvelle 3e division nationale), a signé une convention de partenariat avec le mouvement juniors de Forward Morges (ndlr: celui-ci était resté indépendant lors de la fusion) et le club de la Vallée de Joux (1re ligue).

L'idée? Elargir le champ des possibilités pour les jeunes hockeyeurs de la région. A la base de la pyramide, tout d'abord: «Toutes les catégories de juniors de la Vallée évoluent en 3e division alors que celles de Forward Morges sont en 2e division. Cet accord va nous permettre d'effectuer des échanges et de placer chaque jeune dans la classe qui lui convient le mieux», explique Laurent Perroton, homme à tout faire de Star Forward.

Autre aspect: l'intégration des juniors Elite dans le monde des adultes. «Selon leur niveau, ils auront désormais le choix entre la MySports League (Star Forward), la 1re ligue (Vallée de Joux) et la 2e ligue (Prilly, avec qui des accords existaient déjà). C'est une belle diversité», continue Laurent Perroton.

Cherche partenaire en LNA

Le technicien français est encore à la recherche d'un partenaire en Ligue nationale A (le LHC ou Genève dans l'idéal). Davantage dans le but de renforcer la première équipe de Star Forward. «Contrairement à la 1re ligue, la MySports League devrait autoriser les prêts de joueurs de LNA en licences B (ndlr: une votation est prévue prochainement). Ce serait bénéfique pour nous, mais aussi pour les joueurs en question, conclut Laurent Perroton. Généralement, quand ils sont envoyés en LNB, ceux-ci y reçoivent un rôle mineur, car les deux premiers blocs sont souvent indéboulonnables. En 3e division, vu l'écart de niveau, ils évolueraient sans doute en première ligne et lors des situations spéciales. Ce serait plus intéressant.» (24 heures)