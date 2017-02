A part la grippe, personne ne pouvait arrêter Marcel Hirscher: il est géant!

Il n’y a que la grippe qui l’avait cloué au lit en début de semaine qui aurait pu l’empêcher d’être pris la main dans le sacre. Même un Belge avait profité de ses jambes en coton pour le ridiculiser dans l’épreuve du Team Event. Mais lorsqu’il est arrivé au départ de sa discipline de prédilection, celle qu’il adore et dans laquelle il excelle, Marcel Hirscher a gagné la guerre avec les virus pour retrouver, comme par enchantement, des forces, son allant, son talent. Et devenir ce géant qu’il est désormais dans un championnat du monde…

Privé de ce titre à Schladming (2013) et à Beaver Creek (2015) par Ted Ligety, le Salzbourgeois (27 ans) s’est offert une valse: sur la piste, il était Mozart, et ses adversaires n’ont pu qu’admirer le récital. «Il a récupéré ce qu’il mérite, moi je ne l’ai pas mérité!» s’est exclamé, beau perdant, Alexis Pinturault, qui a pris une danse.

Il avait la rage

Trois fois vainqueur cette saison, le Français convoitait cette couronne, mais il a glissé en seconde manche, sous la neige, au cours de conditions très changeantes. «Quand j’ai regardé le tableau, j’ai vu que j’étais champion, mais quand j’ai constaté qu’il manquait Philipp Schörghofer et Alexis qui me talonnaient le matin, j’étais surpris», a remarqué le quintuple vainqueur de la Coupe du monde, qui a laissé derrière lui, à 25 centièmes, son compatriote Roland Leitinger et l’étonnant Norvégien Leif Kristian Haugen (à 0’’71).

Or hier, sur ce second tracé compliqué de Saint-Moritz — «certainement l’un des plus difficiles que j’aie connu cette saison», a-t-il avoué — rien ne pouvait arrêter l’Autrichien. Il avait la rage. «Cela fait six ans que j’attendais ce titre-là. C’est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur», a relevé celui qui avait dû déclarer forfait sur blessure à Garmisch en 2011, avant de se contenter deux fois de l’argent. Il ne lui manque plus qu’un titre olympique pour le combler…

Mais qu’a-t-il en plus que les autres? «Des kilomètres», plaisante Loïc Meillard (20 ans), conscient que l’expérience compte beaucoup à ce niveau. Huitième après une grosse deuxième manche, Justin Murisier parle, lui, d’un «exemple pour tout le monde». Le Bagnard s’inspire de sa technique. «Sur la deuxième manche, j’ai réalisé un meilleur temps que lui, se réjouit le Valaisan. Je sais que j’ai la capacité de le battre, mais pas encore sur deux manches…»

Pour Patrice Morisod, consultant sur la RTS, le skieur d’Annaberg n’est pas invincible. «Aujourd’hui, il était en dessus parce que Pinturault n’a pas réussi à mettre son ski en place, explique l’ex-entraîneur de Cuche et de Défago. Maintenant, Marcel Hirscher évolue, c’est vrai, dans une ligue à part dans les disciplines techniques. Je dirais qu’il a partout un petit plus. Que ce soit dans sa gestion du matériel, sa condition physique, sa technique, il est simplement un tout petit peu plus fort. Et mentalement, il est extrêmement bien préparé, si sûr de lui.» C’est un métronome.

Inspirations helvétiques

Ecorché par un journal autrichien qui s’était moqué de son revers face à un Belge, il a su répondre à ce qu’il a appelé un «coup bas» avec classe. «Il a réussi, dans des conditions particulières, une manche intelligente, en attaquant moins que d’habitude. C’était une démonstration de solidité mentale», poursuit Morisod.

Pour la petite histoire, c’est en Suisse que Marcel Hirscher a trouvé un jour son modèle. C’est en voyant à l’œuvre Michael von Grüningen qu’il est tombé amoureux du géant. «Il était élégant, techniquement parfait, il m’a inspiré», avait-il confié il y a cinq ans dans un magazine.

Tempérament de feu, esprit vif et qualités athlétiques hors pair, la verve de Marcel Hirscher se marie bien avec ce côté réfléchi qui était aussi une des caractéristiques de son idole oberlandaise, ambitieuse mais pas orgueilleuse, comme lui. Antistar par excellence, il est tout le contraire d’une Lindsey Vonn.

C’est aussi dans notre pays que tout avait commencé pour l’Autrichien. C’est là qu’il avait disputé sa première Coupe du monde, en 2007, lors des finales de Lenzerheide. Seul coureur à avoir réussi le doublé à Adelboden, après cet or de Saint-Moritz, il ne lui manque plus qu’un succès à Wengen pour en faire un Helvète de cœur.

Slalom: les atouts suisses

Championne du monde du combiné la semaine passée, Wendy Holdener va-t-elle quitter Saint-Moritz avec une deuxième médaille d’or autour du cou? La Schwytzoise, qui a totalisé six podiums de slalom en sept sorties cette saison, est convaincue qu’elle peut le faire. Qu’elle a les moyens, tout à l’heure, de faire tomber la reine Mikaela Shiffrin de son trône. Sur son terrain de jeu préféré et devant son public, la Suissesse devrait être la principale adversaire de l’Américaine (21 ans), même si la dauphine de Tessa Worley en géant a fait du porte-à-porte sa grande spécialité avec deux titres mondiaux ainsi que de l’or olympique. Mais attention également à la Slovaque Veronika Velez Zuzulova, tout aussi redoutable cet hiver. «J’ajouterai également Strachova dans les outsiders, renchérit l’ancien slalomeur français Sébastien Amiez, consultant sur RMC. Mais pour aller chatouiller la petite perle du Colorado avec une telle confiance, cela va être compliqué. Maintenant, poursuit «Bastoune», en slalom, t’as beau être le grand favori, une faute est vite arrivée. Même si, avec Shiffrin, je n’y crois pas trop, elle a une telle marge de sécurité…»

Vice-champion du monde de slalom en 2003 ici même, Silvan Zurbriggen estime que «Mikaela est plus calme, plus stable sur ses skis. Mais Wendy a prouvé qu’elle pouvait être tout aussi rapide qu’elle.» Le Valaisan, «optimiste dans l’âme», est même convaincu que Mélanie Meillard, victorieuse de deux slaloms en Coupe d’Europe la semaine passée, a une belle carte à jouer. «Si on arrose bien la piste pour la rendre verglacée, elle peut monter sur le podium, surtout que personne ne l’attend. Je pense aussi que Michelle Gisin, qui a déjà un titre de vice-championne du monde de combiné, évoluera sans pression pour chercher un exploit.»

Ce sera le cas de Luca Aerni, libéré lui aussi après son titre dans le combiné, demain dans le slalom masculin. «S’il arrive à aligner deux bonnes manches, il en est capable», remarque Zurbriggen, persuadé aussi que «s’ils prennent leur cœur dans la main et qu’ils attaquent à fond», Daniel Yule, Reto Schmidiger et Ramon Zenhäusern peuvent faire aussi bien que lui en 2003.

Sébastien Amiez hésite lui entre Henrik Kristoffersen, «la perle norvégienne», Marcel Hirscher, bien sûr, sans oublier Manfred Moelgg et Julien Lizeroux. A vos pronostics. C.MA. (24 heures)