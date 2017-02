Géant: les Suissesses doivent se lâcher

Privée de Lara Gut, la Suisse s'en remet à la fougue de ses jeunes skieuses pour réussir un «coup». Camille Rast (17 ans), Mélanie Meillard (18 ans), Jasmina Suter (21 ans) et Simone Wild (23 ans) sont les quatre Suissesses retenues pour cette épreuve, programmée dès 9h45 (13h pour la 2e manche). Au vu de son inexpérience, ce quatuor sera davantage jugé sur son attitude que sur ses résultats. Autrement dit, les quatre néophytes devront skier sans complexe, oser prendre tous les risques.

«J'ai encore franchement de la peine à m'imaginer sur un podium», reconnaît Mélanie Meillard. «Mais je vais tout faire pour m'en approcher. Je n'ai de toute façon rien à perdre, étant donné que je ne me voyais pas si vite sélectionnée pour des Mondiaux. Si quelqu'un m'avait dit, il y a une année, que je serais à St-Moritz, je ne l'aurais pas cru. Je pense même que j'aurais rigolé !», lâche-t-elle.

Auteur d'une percée remarquée cet hiver en Coupe du monde, la Valaisanne d'origine neuchâteloise s'est notamment classée 10e en géant à Sestrières. «Je me sens bien actuellement en géant, mais pas autant qu'en slalom. Je devrais donc être plus performante samedi», estime celle qui, effectivement, vient de fêter deux succès consécutifs en slalom en Coupe d'Europe.

Prendre de l'expérience

Camille Rast a, elle, déjà goûté à l'ambiance des Mondiaux grisons en participant mardi à la compétition par équipes (Team Event). «Cela a été une très bonne expérience pour moi, même si nous avons dû nous contenter du 4e rang. Je me sens prête pour le géant», assure la benjamine de la délégation helvétique.

Sa place en géant, la Valaisanne de 17 ans l'a décrochée fin janvier à Kronplatz en Italie où, à l'occasion de son quatrième géant en Coupe du monde, elle avait pris la 9e place grâce à une bluffante seconde manche (3e chrono).

«Tout s'est enchaîné très vite cet hiver, beaucoup plus vite que je ne l'imaginais», reconnaît la skieuse de Vétroz. «Je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin, même si je sais bien que je ne pourrai pas encore jouer les médailles à St-Moritz. Je suis là avant tout pour emmagasiner de l'expérience et me faire plaisir», explique-t-elle.

Il en sera de même pour Jasmina Suter, championne du monde juniors en titre du géant, et appelée à St-Moritz pour remplacer Lara Gut. La plus âgée du quatuor suisse, Simone Wild, est aussi la plus régulière en Coupe du monde. La Zurichoise a terminé six fois sur sept dans le top 20 cette saison en géant avec, comme point culminant, une 7e place à Sestrières.

Un statut à tenir pour Tessa Worley

A moins d'un retentissant exploit, les Suissesses ne joueront donc pas sur la gagne jeudi. Cela ne sera pas le cas de la Française Tessa Worley, la favorite du jour. No 1 mondiale de l'hiver dans la discipline, déjà médaillée d'or à St-Moritz dans le Team Event, la skieuse du Grand-Bornand a tout pour bien faire. Et d'autant plus qu'elle aime cette piste grisonne, où elle s'est imposée à deux reprises en Coupe du monde, en 2010 et 2013.

«A chaque course, il faut remettre les compteurs à zéro, et c'est encore plus vrai aux Mondiaux. Tout ce qui s'est passé avant ne compte plus», a prévenu celle qui a déjà été championne du monde du géant, en 2013 à Schladming.

Ce géant permettra aussi de voir enfin à l'oeuvre Mikaela Shiffrin. Préférant ne pas se disperser dans d'autres disciplines, l'Américaine mise tout sur les épreuves techniques à St-Moritz. La skieuse du Colorado sera surtout attendue en slalom, mais ses progrès en géant - deux succès cet hiver - l'autorisent à viser une médaille dans la discipline.

L'armada italienne - Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Manuela Mölgg - et l'Allemande Viktoria Rebensburg seront aussi à surveiller de très près. (si/nxp)