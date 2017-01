Holdener reste énorme, mais Shiffrin l’est encore davantage

Le poing serré, Wendy Holdener a logiquement pu hurler sa joie, hier après-midi dans l’aire d’arrivée du slalom spécial de Maribor. Classée deuxième derrière la quasi intouchable Mikaela Shiffrin, la Schwytzoise se trouve sur une incroyable série de résultats dans sa discipline de prédilection. Si l’on excepte son faux pas de Zagreb en début de semaine dernière (élimination en première manche), elle vient en effet d’aligner pas moins de six podiums sur les sept dernières épreuves de Coupe du monde qu’elle a terminées sur le virage court – dont cinq rien que durant cette saison. Hallucinant!

Si proche d’une première

Avec son ski offensif et son style délicieux pour les yeux, la skieuse d’Unteriberg ne cesse donc de confirmer, semaine après semaine, qu’elle fait bel et bien partie des trois meilleures slalomeuses de la planète. Les deux manches dévalées hier en Slovénie ont frisé la perfection et, sans un accroc dans la partie finale de son dernier parcours, la jeune femme de 23 ans aurait certainement empoché son premier succès dans un slalom de Coupe du monde.

Hélas, même si elle est énorme, elle reste encore un léger cran en dessous de Shiffrin, éliminée elle aussi à Zagreb, mais redevenue géante hier, y compris au moment où un piquet brisé est venu se glisser entre ses spatules en seconde manche!

Même si la gagnante du duel reste la même, la marge entre les deux femmes se réduit (19 centièmes seulement en Slovénie). «Et tout cela est positif», note Holdener, qui ne cache pas être ravie de constater de si près que l’Américaine ne «colle» plus une seconde par slalom dans la vue de ses rivales. Et la Suissesse, déterminée à inverser prochainement la tendance, d’assurer que «cela m’incite à travailler encore plus fort en vue des prochains slaloms».

Du neuf aux Mondiaux?

Et c’est déjà demain dans le magnifique «nocturne» de Flachau, où elle avait terminé 4e et 6e l’an passé, que la Schwytzoise cherchera à commettre un crime de lèse-majesté. Puis surtout le 18 février lors du slalom des Mondiaux de Saint-Moritz. Battre enfin Shiffrin sur la neige grisonne serait la plus belle récompense pour Wendy Holdener, persuadée que l’actuelle leader du classement général de la Coupe du monde n’est pas imbattable, même à la régulière.

Locomotive du ski suisse sur le virage court, la dauphine de Shiffrin n’a pas seulement réalisé une grosse «perf» personnelle hier, mais elle a aussi sauvé les meubles pour Swiss-Ski, puisque Michelle Gisin et Mélanie Meillard, engagées en deuxième manche, ont quitté prématurément la piste. Quant à Charlotte Chable – qui peine à revenir – et Lara Gut, elles n’avaient pas franchi le cap du pensum matinal. (24 heures)