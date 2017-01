Holdener termine 2e du slalom de Maribor

Mikaela Shiffrin et Wendy Holdener ont repris leurs bonnes habitudes: victoire pour l'Américaine et podium pour la Schwytzoise, classée au 2e rang à 19 centièmes.. Mikaela Shiffrin et Wendy Holdener ont repris leurs bonnes habitudes: victoire pour l'Américaine et podium pour la Schwytzoise, classée au 2e rang à 19 centièmes. (nxp)