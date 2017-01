Jean Vuarnet, l’homme qui avait tué dans «l’œuf» l’opposition

Qui est arrivé en premier de la poule ou de l’œuf? De très nombreuses recherches scientifiques ont démontré l’évidence: la poule. Or, c’est Jean Vuarnet qui est arrivé en premier et en vainqueur aux Jeux olympiques de Squaw Valley, en 1960. Fils du médecin de la station de Morzine où il a grandi, ce natif de Tunis a fait valoir ses qualités de théoricien, de technicien et de précurseur. Etudiant en droit à Grenoble, «Jean Jean» inventa et expérimenta une méthode révolutionnaire en descente: une posture de recherche inédite, qu’il mit au point avec son entraîneur Georges Joubert, appelée «position de l’œuf.» Sur la piste de la station californienne, sa pénétration dans l’air a fait merveille et son arrogance - il avait prédit sa victoire - se vérifia. Il devança l’Allemand Hanspeter Lanig et son coéquipier Guy Périllat. Il est le premier champion olympique sacré sur des skis métalliques (Rossignol). Jambes fléchies, bras rapprochés et tronc replié pour parfaire l’aérodynamisme: presque 60 ans plus tard, la technique est toujours enseignée dans les écoles de ski.

Un film? Un livre!

Né le 18 janvier 1933, Jean Vuarnet est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral dans la nuit de samedi à dimanche à Sallanches. Entre le 22 février 1960 et le 2 janvier 2017, sa vie fut bien remplie, truffée d’événements de toutes sortes qui mériteront d’être portés à l’écran. En 1961, il pénétra les foyers par livre interposé. Il publia chez Arthaud, un ouvrage intitulé Notre victoire olympique, préfacé par Serge Lang: «Jean a réinventé tous les gestes des champions de son temps. Puis, sûr de lui, il est allé encore plus loin, beaucoup plus loin…» Lattes déchaussées, le champion français laissa libre cours à son esprit entrepreneurial. Il donna son nom à une marque de lunettes de soleil imaginée par les opticiens Roger Pouilloux et Joseph Hatchiguan, créateurs du verre «Skylinx», permettant de mieux voir les reliefs et les profondeurs de champs. La marque acquit une renommée internationale. Alain Delon en portait une paire dans le fameux film la piscine. Trente ans après son lancement, Vuarnet vendait la marque en 1991. Elle est aujourd’hui la propriété du fonds d’investissement britannique Neo Capital. Un pionnier visionnaire

En 1966, Vuarnet a créé et ouvert la station d’Avoriaz, à partir d’un site vierge. Prémices, pour cet homme d’affaires, à la réalisation du domaine skiable des Portes du Soleil.

«Fais simplement comme si tu slalomais entre les touristes. C’est plus facile avec les piquets car ils ne bougent pas.»

Son nom est resté associé à l’actualité de son sport. Vice-président de la Fédération française en 1972, il a participé, l’année suivante, à un épisode ô combien douloureux: l’exclusion des meilleurs skieurs français de l’époque. Les sœurs Lafforgue, Augert, Duvillard, Russel et Rossat-Mignot étaient bannis d’un coup d’un seul. L’affaire laissa des traces et lui valut des inimités durables, celle notamment de Guy Périllat.

Directeur technique du ski italien, il guida l’action de Gustavo Thoeni, auteur d’un doublé (slalom et géant) aux Jeux de Sapporo. Le champion de bosses Edgar Grospiron prêta une oreille attentive à ce technicien alors qu’il faisait ses gammes et était terrorisé à l’idée de passer entre les piquets. Jean m’a gentiment conseillé: «Fais simplement comme si tu slalomais entre les touristes. C’est plus facile avec les piquets car ils ne bougent pas.»

Champion de descente comme son devancier, Antoine Dénériaz loue son «esprit visionnaire. C’était un pionnier, passionné, déterminé et novateur. C’était notre père à tous.» Double championne olympique (1964 et 1968), Marielle Goitschel précise dans L’Equipe: «Il était intelligent, n’avait rien à voir avec le milieu classique de la montagne.»

Brisé par le drame

Voisin de la gloire, le drame a happé ce Haut-Savoyard dans des circonstances qu’on n’imaginait pas. En 1995, sa femme Edith Bonlieu et son fils cadet Patrick périssaient dans le massacre de la secte de l’Ordre du Temple Solaire. Le 22 décembre, les corps carbonisés de seize personnes étaient découverts au lieu-dit «le trou de l’enfer», dans une clairière isolée du plateau du Vercors en Isère. Quelques mois plus tard, Jean Vuarnet publia une «Lettre à ceux qui ont tué ma femme et mon fils».

Atteint par la maladie, brisé par les événements, Jean Vuarnet s’exila longtemps au Canada. Il avait regagné récemment Morzine où une statue géante avait été inaugurée en 2010 pour célébrer le cinquantenaire de son titre olympique.

Le mot de la fin appartient à son fils aîné Alain: «Cet homme a eu une vie peu ordinaire dans tous les sens du terme. Que ce soit dans le sport ou lorsque ont pointé les épreuves de la vie, il a toujours été très fort, un peu hors norme.» Il a calqué indirectement à la devise olympique en «faisant l’œuf» pour aller plus vite. Le sauteur en hauteur américain Dick Fosbury a lui aussi innové pour aller plus haut. La patineuse norvégienne Sonja Henie a privilégié le plus beau. Première à porter une jupe en compétition, à chausser des patins de couleur blanche et à chorégraphier ses mouvements de danse. Les footballeurs Panenka et Madjer - voire Giroud le jour de l’an - se sont attachés, eux, à aller au plus fin. (24 heures)