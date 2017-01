Justin Murisier s'approche du podium à pas de géant

L’histoire rattrape Justin Murisier. Il y a sept ans - c’était le 10 janvier 2010 - le Valaisan glissait pour la première fois ses spatules dans le portillon de départ d’une épreuve Coupe du monde. Sur la terrible piste du «Chuenisbärgli», il terminait 31e de la première manche du slalom. «Skier à domicile c’est forcément un peu spécial. A part Wengen et cette année aux Mondiaux à St-Moritz (6 au 19 février), il n’y a pas d’autre occasion.» D’autant que le chaudron d’Adelboden sera plein à craquer. Quelque 30 000 spectateurs seront massés aujourd’hui dans l’aire d’arrivée du géant, une discipline que Murisier a faite sienne et dans laquelle il émarge parmi les quinze meilleurs spécialistes.

«On fait abstraction du public», assure le Bagnard. Par commodité, par nécessité. «D’ailleurs les gens viennent pour l’événement, le show. C’est bien ainsi. Mais quand tu te retrouves sur la touche (ndlr: dire que la carrière de Murisier a été freinée par les blessures relève d’un euphémisme qui n’a rien de doux), il n’y a pratiquement plus personne qui t’appelle.» Réaliste, sans aigreur, il ajoute: «A Adelboden, 99% du public ignore ce que ce sont devenus Didier Cuche et Didier Défago, leurs idoles d’hier. C’est la loi de notre sport, des sports.» Où l’on reparle de la gloire éphémère.

Lors du combiné de Santa Caterina, fin décembre, Murisier est resté au pied du podium. Ce 4e rang correspond, intrinsèquement, à sa meilleure perf au haut niveau. «A défaut d’un podium, je peux chercher un top 5, en tout cas m’installer dans les dix premiers en géant. J’ai le niveau technique, la vitesse. Encore faut-il que tout se mette en place, dans un savant mélange de coordination et de concentration. Cela dit, on peut réaliser deux manches pleines, une course parfaite et terminer 4e. On fait toujours une petite faute, à cause d’une plaque de glace ou d’un trou. Quand j’étais un poil plus jeune (ndlr: Justin fêtera ses 25 ans dimanche) j’y allais franchement. C’était un peu tout ou rien. Maintenant, suite aux différentes blessures que j’ai endurées, inconsciemment, je réfléchis davantage.» Murisier est en forme et en confiance. Seul bémol: en trois participations au géant d’Adelboden, il ne s’est encore jamais qualifié pour la 2e manche.

«Ça passe par la tête»

Murisier souffre toujours de maux de dos récurrents, dus notamment à une malformation de naissance sur la L4, une vertèbre du fond du dos. «Grâce au physio et à l’ostéopathe, j’arrive à gérer.» Pour revenir au premier plan, Murisier a fait preuve d’une formidable volonté. «Les blessures m’ont forgé le caractère. Si j’avais été largué à mon retour, j’aurais mis la clé sous le paillasson. Le mental c’est une grande partie du job. Une carrière à ski passe aussi par la tête.»

Son exemple a servi d’émulation à Yule et à Aerni, deux autres Valaisans. «Disons que j’ai débroussaillé le terrain (rires). Je dois quand même faire attention de ne pas trop enchaîner les compétitions comme si de rien n’était. Dans cet ordre d’idées, je comprends le forfait de Carlo Janka à Adelboden. Les deux prochaines semaines, avec Wengen et Kitzbühel, constitueront une période clé. Je ne sais pas comment font certains athlètes qui se maintiennent au top dans plusieurs disciplines.»

Cette semaine, Justin Murisier a peaufiné sa forme et soigné les détails en Autriche. «En Suisse, on a souffert du manque de neige et pendant cette période des fêtes, c’était mission impossible pour trouver une station d’accord de fermer une piste, même pour des skieurs de Coupe du monde.»

Franc et déterminé

Durant cette saison, qui coïncide avec le cinquantenaire du Cirque blanc, les Français et les Norvégiens impressionnent par leur force collective. «Plusieurs facteurs expliquent la réussite des Français. Je citerai notamment le fait que les géantistes et les slalomeurs, très complémentaires, suivent une préparation similaire.» Une pierre dans le jardin de la fédération. En décembre, Stéphane Cattin, chef alpin de Swiss-ski, avait suscité la polémique en stigmatisant l’attitude passive des géantistes suisses à Val d’Isère. «On lui a prêté des propos qu’il n’avait pas vraiment tenus. J’ai le sang chaud et j’ai réagi vivement. On en a parlé. On a convenu qu’il y avait des choses qui ne devaient se dire qu’à l’interne. On fait tous des erreurs mais il importe que chacun reste à sa place.»

Concernant les Norvégiens, Justin Murisier parle «d’un cycle comme il en arrive souvent. Ils sont au top du top comme les Suédois à l’époque. A quoi bon crier ou pleurer, si les athlètes ne sont pas là, on ne peut pas inventer un podium.» Belle détermination, belle franchise.

L’insouciance de cet hiver 1993-1994 où le petit Justin effectuait ses premières glissades aux Mayens-de-Bruson, à proximité du restaurant d’altitude tenu par sa mère, semble à la fois si loin et si près. (24 heures)