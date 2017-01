Koukalova devant Makarainen à Oberhof

Parfaite au tir, Koukalova, qui restait sur une victoire dans la dernière course de l'année 2016 mi-décembre (mass-start de Nove Mesto), s'est offert son 15e succès en Coupe du monde avec 21 sec 3/10 d'avance sur Makarainen (2 fautes) et 24 sec sur Dorin-Habert (1 faute).

En l'absence de Laura Dahlmeier, qui a préféré alléger son programme à un mois des Mondiaux-2017 d'Hochfilzen (9-19 février) et ne fera son retour que dimanche pour la mass-start, les trois biathlètes montées sur le podium en profitent pour se rapprocher de l'Allemande au classement général de la Coupe du monde.

L'avance de Dahlmeier, qui tournait autour d'une centaine de points, a du coup fondu: il n'est plus que de 44 points sur Makarainen, deuxième du classement général, et de 71 sur Dorin-Habert, quatrième.

Tenante du globe

Partie avec le dossard N.1 sur la piste allemande, Koukalova, tenante du gros globe de cristal, a obtenu son troisième succès de l'hiver et s'élancera donc en tête de la poursuite samedi (13h40 GMT).

L'étape d'Oberhof marque par ailleurs le retour sur le circuit de la Bélarusse Darya Domracheva, que l'on n'avait plus vue en Coupe du monde depuis mars 2015. Après 655 jours d'absence, pour cause de mononucléose puis de maternité, la triple championne olympique s'est classée 37e du sprint, à un peu plus de deux minutes de Koukalova, avec un 8/10 au tir. (afp/nxp)