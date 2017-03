Le géant de Kranjska Gora en direct

Le Valaisan est en course pour s'offrir le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Le Bagnard n'a certes pas pu approcher l'intouchable Marcel Hirscher (à 1''10), mais il a été l'un des meilleurs viennent-ensuite. Seul le Norvégien Henrik Kristoffersen (2e à 0''96) a d'ailleurs fait mieux que lui.

Les écarts étant serrés derrière Marcel Hirscher, Justin Murisier devra tenir le choc sur la seconde manche, programmée dès 12h30. Le Valaisan avait déjà été si bien classé à mi-parcours en début de saison à Sölden, avant de rétrograder du 3e au 7e rang final.

Parmi les autres Suisses en lice, Elia Zurbriggern s'en est bien sorti (14e après le passage de 35 concurrents), tandis que Loïc Meillard a terminé plus loin (22e). Gino Caviezel et Carlo Janka ont, eux, été éliminés

Tout devant, Marcel Hirscher n'a pas fait dans le détail pour son retour à la compétition, deux semaines après son triomphe aux Mondiaux de St-Moritz (or en géant et slalom, argent en combiné). Sauf accident sur le second tracé, l'Autrichien va s'offrir son 44e succès en Coupe du monde.

Alexis Pinturault ayant été éliminé, Marcel Hirscher devrait aussi s'assurer le globe du géant. Il pourrait même, dès aujourd'hui, valider son sixième sacre consécutif au classement général.