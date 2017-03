Le géant messieurs de Kranjska Gora en direct

Cette étape slovène pourrait permettre aux deux grands battus des Mondiaux de St-Moritz, Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen, de prendre leur revanche.

Le Français et le Norvégien étaient rentrés bredouilles des Grisons, où ils avaient dû céder la vedette à leur grand rival Marcel Hirscher. L'Autrichien s'était paré d'or en géant et en slalom à St-Moritz, et il a désormais l'occasion de remporter le globe dans ces deux disciplines. Pour cela, il devra contenir Kristoffersen en slalom (60 points d'avance) et Pinturault en géant (94 points de marge).

Surtout, Marcel Hirscher a déjà l'occasion de valider son sixième sacre consécutif au classement général, performance inédite dans l'histoire de la Coupe du monde. Sachant qu'il ne restera que quatre courses après Kranjska Gora, du 15 au 19 mars aux finales à Aspen, l'Autrichien doit boucler son week-end avec plus de 400 points d'avance pour assurer mathématiquement son titre. Il compte actuellement 404 unités de marge sur Kjetil Jansrud et 432 sur le duo Kristoffersen-Pinturault.

Pour les Suisses également, l'heure est à la revanche à Kranjska Gora. Les coureurs helvétiques avaient sombré en slalom à St-Moritz où, malgré de belles perspectives après la première manche, aucun d'entre eux n'avait terminé dans le top 15. Autant dire que Daniel Yule, Luca Aerni et autre Ramon Zenhäusern voudront se montrer sous un meilleur jour pour cet avant-dernier slalom de l'hiver.

Du côté des géantistes, Justin Murisier avait aussi quitté St-Moritz avec une pointe d'amertume, lui qui s'était classé 8e à moins de trois dixièmes d'une médaille. Le Valaisan n'est vraiment pas loin du podium, et il lui reste deux géants pour y parvenir cet hiver.