Marc Rochat se fait marathonien pour grappiller de précieux points

Marc Rochat a l’habitude de régulièrement troquer ses habits de lumière pour son bleu de travail. Dimanche matin, le Vaudois s’est élancé devant plus de 10'000 spectateurs sur la mythique piste d’Adelboden. Moins de vingt-quatre heures plus tard, il a connu l’élimination en première manche dans le (relatif) anonymat du géant de Coupe d’Europe à Davos. Le technicien n’est qu’au milieu d’un véritable marathon qui a débuté jeudi dernier à Zagreb. Il y a obtenu une belle 20e place (meilleur résultat de sa carrière) avant de prendre la route de l’Oberland bernois vendredi. Marc Rochat cumulera encore deux géants à Davos puis deux slaloms à Zell am See, en Autriche, d’ici à jeudi. Puis, ce sera l’heure de retrouver la Coupe du monde du côté de Wengen dimanche. En tout, le skieur de 24 ans aura avalé 2400 kilomètres et enchaîné sept courses en dix jours.

La course aux points FIS est à ce prix pour celui qui en est encore à ses débuts en Coupe du monde. «Cela ne me dérange pas plus que ça, lâche-t-il. A cause de mes blessures, j’ai déjà connu par le passé des périodes où je devais enchaîner les courses. C’est devenu presque une routine. Je dois rester bien concentré et récupérer le mieux possible.»

Il en faut bien plus pour freiner ce «miraculé du ski» au corps meurtri. A 16 ans, une fracture du tibia l’avait contraint de mettre sa jeune carrière entre parenthèses. Une période sombre qui lui sert aujourd’hui de moteur. «Cela m’a permis de réaliser à quel point c’était le sport qui me passionnait le plus. J’ai eu alors la confirmation que c’était ce que je voulais faire de ma vie. Aujourd’hui, je suis content d’avoir tout fait pour y arriver.»

Eternel insatisfait

Les rechutes ont été nombreuses pour le technicien vaudois, qui a déjà connu six grosses opérations. «Dans le ski, il y a plus souvent des déceptions que des victoires, admet-il. Il faut être honnête. Lorsque cela marche bien, il ne faut pas oublier les moments plus difficiles. Cela nous rappelle d’où on vient et surtout où on veut encore aller.»

A Adelboden, Marc Rochat a réalisé un rêve de gosse. «C’était extraordinaire de skier devant une telle foule, avec tous ces spectateurs suisses. L’ambiance est fantastique ici. On s’est entraîné toute notre vie pour en arriver là. Il faut profiter de ces courses pour se battre et serrer les dents à l’entraînement.»

Mais comme tout compétiteur qui se respecte, le Vaudois ne se satisfait pas de faire acte de présence. «Arriver en Coupe du monde est déjà une petite victoire pour moi mais cela ne suffit pas, souligne-t-il. Je veux faire des points, puis décrocher des top 15, et peut-être mieux encore.»

Sur le cirque blanc, Marc Rochat découvre aussi les sollicitations des médias et des sponsors. «Tout ça est presque nouveau pour moi, reconnaît-il. Je n’ai jamais été sous les feux des projecteurs.» Le membre du Ski Club Crans-Montana parfait son apprentissage aux côtés des leaders que sont Daniel Yule et Luca Aerni. «On skiait ensemble quand on était gamins, explique-t-il. A cause de mes blessures, j’ai suivi un chemin différent et grandi dans un autre monde. Cela fait du bien de les retrouver dans l’équipe de Suisse. On est une grande famille. Comme dans un couple, il y a des hauts et des bas mais on se serre tous les coudes.»

«Pourquoi pas nous?»

Cet hiver, les performances sont au rendez-vous pour cette équipe de slalom masculine en devenir. Son chef de file, Daniel Yule (24 ans lui aussi), a obtenu dimanche un troisième top 10 consécutif pour la première fois de sa carrière. «Les bons résultats de Daniel et Luca poussent tout le monde vers le haut. On se dit que si eux y arrivent, pourquoi pas nous?» (24 heures)