Nathalie Von Siebenthal joue placé en Italie

Nathalie von Siebenthal reste parfaitement régulière dans le Tour de Ski. Elle s'est classée 10e de la sixième et avant-dernière étape, un 10 km en classique (départ groupé) au Val di Fiemme (I), pour se retrouver 7e au classement général.

La Bernoise a ainsi perdu un rang par rapport à la veille mais elle aura l'occasion de le reconquérir dimanche, lors de la montée finale vers l'Alpe Cermis. Avec son poids plume (50 kg), elle est réputée bien meilleure grimpeuse que la Russe Yulia Tchekaleva, qui la précède d'un rang, et d'à peine 14'', au général. Les cinq premières places, en revanche, semblent attribuées. Reste à savoir dans quel ordre elles se distribueront.

Nilsson reprend la tête

La Suédoise Stina Nilsson a remporté samedi sa 4e victoire d'étape sur ce Tour et reprend la tête du général, avec 19'' d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, et 3'30'' sur von Siebenthal. Principalement cantonnée aux courtes distances avant cette saison, la Suédoise a énormément progressé en endurance. Elle a, en plus de son succès d'étape, glané 30'' de bonifications sur ce 10 km.

Mais cela pourrait néanmoins ne pas lui suffire pour briguer la victoire finale car son grand gabarit la handicape pour la dernière étape de 9 km, dont 3,5 km d'une montée terrible vers l'Alpe Cermis, dimanche.

En 2016, Nathalie von Siebenthal avait réalisé le 7e temps sur cette ascension très redoutée, pour finir 15e au classement général. Vu les gros progrès réalisés depuis, la fondeuse de 23 ans peut espérer décrocher un des trois ou quatre meilleurs chronos de cette montée.

Preuve de son excellente forme, elle s'est montrée très offensive samedi, secouant le peloton pour prendre la tête vers la mi-course. Parfaite dans les montées, elle a titillé les favorites, avant de fléchir un peu sur la fin. Mais elle peut se montrer fière de sa course.

«J'ai tenté quelque chose, j'ai fait une bonne course et j'ai pu en tirer des enseignements», a confié la Bernoise, qui signe ainsi son quatrième résultat de la saison dans le Top 10.

Norvégiennes à la peine

Les Norvégiennes font grise mine, une fois n'est pas coutume. Comme lors de l'étape de la veille, aucune des leurs n'a terminé sur le podium du jour. Un petit séisme. Car avant cette fin de semaine, les femmes en rouge avaient toujours placé au moins une des leurs sur le podium lors des 33 étapes précédentes du Tour de Ski, une série qui aura duré quatre ans.

La Finlandaise Anne Kylloenen et la Suédoise Charlotte Kalla (qui a pourtant chuté) ont terminé respectivement 2e et 3e de l'étape, samedi. Heidi Weng n'a pu faire mieux que 7e et sa compatriote norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg, 18e. (si/nxp)