Nathalie von Siebenthal continue de s'affirmer

Nathalie von Siebenthal a pris la 11e place de la 3e étape du Tour de Ski, un skiathlon sur 10 km à Oberstdorf (GER). Ce résultat permet à la Bernoise, très offensive dans cette course, de remonter à la 10e place au général, emmené par la Suédoise Stina Nilsson.

Nilsson a remporté cette étape avec 2 dixièmes d'avance sur l'Américaine Jessica Diggins et 1''5 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Nathalie von Siebenthal a fait preuve d'un culot remarquable. Elle a pris la tête de la course dans une montée après 7 km. Et sans un incident de course dans le dernier quart de l'épreuve, elle aurait pu prétendre à mieux encore. Après 7,5 km, la fondeuse de Lauenen a été stoppée par la chute de la Finlandaise Anne Kyllönen et a dû céder du terrain. Elle n'a plus pu recoller au groupe de tête mais s'est battue jusqu'au bout pour limiter la «casse».

«Je suis très contente et j'espère encore remonter des places d'ici la fin du Tour», a commenté la discrète athlète de 23 ans, qui fait son «trou». Les dernières étapes jusqu'à dimanche - sans plus aucun sprint au programme - devraient lui convenir. L'an dernier, von Siebenthal avait fini le Tour au 15e rang. Elle peut viser une place dans les huit premières.

A l'aise

Mardi, von Siebenthal disposait de skis magnifiquement préparés, comme elle l'a elle-même souligné. Le fait qu'elle se soit montrée particulièrement à l'aise dans les endroits les plus exigeants prouve l'excellence de sa forme.

Ce résultat survient au lendemain de l'inattendue 4e place de la Lucernoise Nadine Fähndrich lors du 5 km du Val Müstair. Mardi, Fähndrich ne s'est pas élancée pour la 3e étape et a quitté le Tour, à l'instar de Laurien van der Graaff, comme c'était prévu dès le départ. Von Siebenthal reste donc la seule Helvète en lice. (si/nxp)