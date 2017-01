Les 5000 spectateurs de la tribune principale d’Adelboden se sont soudain tus. Justin Murisier a enfourché la première porte de l’impressionnant mur final. Cette année encore, le Valaisan ne disputera pas la deuxième manche dans la Mecque du géant. «On savait que ça tapait au début du mur, a-t-il expliqué dans l’air d’arrivée. Je m’y attendais mais j’étais un peu en arrière. Je me suis fait asseoir et c’était fini. Sans ça, j’aurais peut-être pu faire quelque chose.»

L’amertume est légitime pour le Bagnard, à la veille de son 25e anniversaire. Mais il parvenait pourtant à relativiser. «Je suis bien sûr déçu mais ce n’est pas non plus la fin du monde. Le scénario catastrophe aurait été que je me blesse et que je sois «out» pour le reste de la saison.»

Le podium en ligne de mire

Murisier n’a rien à se reprocher. «Je pourrais descendre tranquillement et me contenter d’une 20e place. Mais cela ne m’intéresse pas.» Dans le top 5 sur le haut du parcours, le Valaisan a proposé un ski agressif et semblait dans le coup.

Le jeune homme n’a qu’un objectif: monter sur sa première boîte en Coupe du Monde. «Sans prise de risque, je n’arriverai jamais sur le podium. Je sais que je suis en forme et que je peux aller très vite. J’essaie de pousser pour me rapprocher des meilleures et c’est là que les fautes arrivent. Il n’y a pas que du négatif aujourd’hui. J’ai fait un bon haut. Cela montre que je peux régater avec les cinq meilleures mais pour cela il faut réussir à le faire sur deux manches.»

Justin Murisier cherchera à prendre sa revanche demain lors du slalom. Les mines étaient d’ailleurs figées dans le camp suisse après la première manche. Seul le Grison Manuel Pleisch (25e à 3.37) a sauvé les meubles dans l’Oberland bernois.

Avec son dossard numéro un, Alexis Pinturault a lui impressionné. Il a relégué Marcel Hirscher (3e) à sept dixièmes tandis que Kristoffersen est au-delà de la seconde de retard (5e à 1.31) (24 heures)