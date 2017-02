Suisses et Suissesses à la peine à Lahti

Les Suissesses Nadine Fähndrich et Laurien van der Graaff ont pris la 7e place du sprint par équipes aux Mondiaux de Lahti. En style classique, qui n'est pas la tasse de thé de van der Graaff, elles ne pouvaient guère espérer mieux.

La Grisonne, alors associée à Seraina Boner, s'était déjà classée 7e dans la même discipline aux Mondiaux 2015 à Falun, alors en style libre. Cette fois, van der Graaff a trébuché deux fois sur le deuxième tronçon, en montée, laissant des forces dans l'avenure. Au final, les Suissesses concèdent 41'' à la Norvège de Heidi Weng et Maiken Caspersen Falla.

Les Norvégiennes ont décroché l'or devant les Russes et les Américaines. Après le sprint individuel et le skiathlon, la victoire sourit donc pour la troisième fois en autant de courses aux fondeuses norvégiennes.

Suisses 9e

Jovian Hediger et Roman Furger n'ont joué aucun rôle lors de la finale du sprint par équipes aux Mondiaux de Lahti. Le duo suisse s'est classé au 9e rang d'une course mouvementée sur la fin et remportée par la Russie devant l'Italie et la Finlande.

Le duo norvégien a mené la course presque d'un bout à l'autre. Mais peu avant l'arrivée, le Finlandais Ivo Niskanen a rejoint l'homme de tête Emil Iversen, et les deux se sont accrochés et ont chuté. Les Russes en ont donc profité, Sergei Ustiugov battant au sprint Federico Pellegrino. (si/nxp)