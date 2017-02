Suivez la descente du combiné alpin messieurs

La seconde semaine des championnats du monde de St-Moritz sera très romande. Le Valaisan Justin Murisier est le meilleur représentant helvétique de l'hiver pour le combiné alpin , même s'il n'y a eu que deux épreuves jusqu'ici. Le Bagnard avait frôlé le podium, fin décembre à Santa Caterina (4e). Puis, à Wengen, il pointait en tête après le slalom avant de se trouver, comme tous les autres favoris, désarmé sur une piste de descente devenue subitement plus lente (7e place au final).

«Ma discipline, ça reste le géant. Il y a tellement peu de combiné chaque hiver qu'on ne peut pas tout miser sur cette épreuve. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas tenter de saisir ma chance lundi. Je ne m'élance jamais pour une 15e place», a assuré Justin Murisier. Limiter la casse

Le Valaisan espère ainsi imiter Wendy Holdener et Michelle Gisin, médaillées d'or et d'argent du combiné vendredi à St-Moritz. Tout comme ses deux coéquipières, Justin Murisier est un technicien qui s'est découvert récemment des affinités avec la vitesse, de quoi justement briller en combiné.

«Il vrai que je prends de plus en plus de plaisir en descente. Mon entraînement reste toutefois très limité dans la discipline. Du coup, mon objectif lundi sera d'éviter de prendre une 'valise' lors de la descente, puis de tout lâcher en slalom», a-t-il résumé. Pour Carlo Janka et Mauro Caviezel, la tactique sera inverse: briller en descente puis limiter la casse en slalom.

Les deux Grisons sont pour l'instant passés à côté de leur Mondiaux, tant en super-G qu'en descente. Ils disposent toutefois d'une dernière chance - Janka sera aussi aligné en géant, mais sans chance réelle de médaille -, et ils devront l'exploiter. Le 4e mousquetaire helvétique sera Luca Aerni. Le Bernois établi en Valais a été préféré à Niels Hintermann lors d'une sélection interne.

Pinturault contre Hirscher?

Le grand favori de ce combiné alpin se nomme Alexis Pinturault. Coureur le plus polyvalent du moment, le Français est ressorti vainqueur de cinq des huit derniers combinés disputés en Coupe du monde. De quoi envisager, s'il est à la hauteur de son statut, une première médaille d'or dans sa carrière.

Le skieur de Courchevel devra toutefois se méfier de plusieurs rivaux, et notamment de Marcel Hirscher, même si celui-ci a été un peu grippé durant la semaine. L'Autrichien ne s'aligne pas souvent en combiné, mais lorsqu'il s'y lance, c'est pour la gagne. Il est d'ailleurs le champion du monde en titre, lui qui avait été sacré en 2015 à Beaver Creek, où il avait bondi de la 30e à la 1ère place à l'issue d'un slalom de feu.