Von Siebenthal 8e, Heidi Weng triomphe

Nathalie von Siebenthal a obtenu le meilleur résultat d'une fondeuse suisse dans cette épreuve, en onze éditions. Mais elle a souffert dans la montée finale vers l'Alpe Cermis (ITA) dimanche, qui a vu la Norvégienne Heidi Weng aller décrocher le plus grand succès de sa carrière.

Au final, von Siebenthal boucle cette compétition en sept étapes avec 4'39 de retard sur la Norvégienne. Elle fait beaucoup mieux que l'an dernier (15e) et confirmé ses progrès constants, à 23 ans. La fondeuse de Lauenen, championne du monde espoirs (M23) en 2015 sur le skiathlon, est bien l'espoir que le fond suisse attendait, mais cette dernière étape a laissé poindre un peu de déception.

La Bernoise, excellente grimpeuse, l'avait abordée en 7e position et espérait bien remonter un rang. L'inverse s'est produit, par la faute essentiellement des Finlandaises, bien plus fortes que prévu. Kerttu Niskanen, 6e, et Anne Kyllönen, 7e, ont rattrapé puis dépassé la Bernoise dans les passages très pentus (jusqu'à 28 % de déclivité pour un total de 435 m de dénivellation, sur 9 km) pour la dépasser au général. Von Siebenthal a toutefois eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout et de tenir en échec la Russe Yulia Tchekaleva, qui était partie avant elle.

De nouveau dans le top 10

Elle termine dans le top 10 pour la cinquième fois de l'hiver et améliore nettement le meilleur résultat d'une Suissesse jusque-là sur le Tour de Ski, qu'avait obtenu la Grisonne Seraina Mischol avec un 12e rang en 2008. Von Siebenthal dispose incontestablement d'un «gros moteur». Elle peut encore gagner en force, en robustesse et en technique.

Considérée avant cette saison comme une sorte de «Poulidor du fond féminin», Heidi Weng, à 25 ans, a enfin touché à la consécration. Elle devient la troisième Norvégienne à remporter cette prestigieuse épreuve, après Therese Johaug (deux fois) et Marit Björgen, absentes cette années. C'est sa 7e victoire en Coupe du monde... pour 64 podiums.

Weng a rejoint la Suédoise Stina Nilsson, partie en tête, dès le bas de la montée après 6 des 9 km, pour déposer la Suédoise, sans rémission. Elle a rallié l'arrivée avec 1'37'' d'avance sur la surprenante Finlandaise Krista Pärmäkoski, 2e, et 1'54 sur Nilsson, qui aura eu la satisfaction de glaner 4 victoires d'étape. Les Finlandaises auront placé, elles, trois des leurs dans les sept premières. (ats/nxp)