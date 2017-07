Un nouveau dispositif de protection dès 2018

Plusieurs dispositifs de protection du cockpit ont été évalués depuis cinq ans. Il est apparu clairement que le Halo présente la meilleure performance en matière de sécurité, a indiqué le Groupe stratégique de la F1 dans un communiqué.

Développé par la Scuderia Ferrari, le «Halo» est un arceau en carbone fixé à la carrosserie derrière le volant et de part et d'autre du casque du pilote.

Le but du dispositif est de protéger le pilote, et surtout sa tête, des débris ou objets susceptibles de voler après des accidents. Il a été testé à diverses reprises, et le sera encore avant son introduction.

Halo protection system to be introduced for 2018 >> https://t.co/Ot2p7BHrsL #F1 pic.twitter.com/Hj5KUgoAeD — Formula 1 (@F1) 19 juillet 2017

La Fédération internationale (FIA) a confirmé que ce système serait installé. Il va évidemment modifier l'apparence des bolides. «Avec le soutien des équipes, certaines caractéristiques de son design seront encore améliorées», précise la FIA.

La majorité des écuries étaient opposées à ce dispositif de sécurité, ce qui avait eu pour effet d'empêcher son installation sur les voitures pour la saison 2017. Beaucoup de pilotes se sont également montrés hostiles à ce changement, en estimant que l'ajout de cet appendice revenait à courir dans un cockpit fermé et dénaturait ainsi leur sport.

La ratification définitive de cette nouvelle règle doit normalement intervenir lors du prochain Conseil Mondial de la FIA.

Non mais Halo quoi ?? C’est juste un scandale @fia. Même le Halo n’aurait pas sauvé Jules. La visibilité est juste nulle avec le Halo… #F1 — Xav' ?????? (@Xav_Neuner) 19 juillet 2017

(si/nxp)