Vettel partira en pole position

Vettel a signé la 48e pole position de sa carrière en Formule 1, la deuxième cette saison. Et le fait que la première ligne soit entièrement rouge doit le rendre confiant pour la course dominicale. Le quadruple champion du monde, qui possède un petit point d'avance sur Lewis Hamilton au général, espère parvenir à creuser un écart plus confortable.

La deuxième ligne sera pour sa part composée par les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Les Flèches d'argent ont semblé un peu en retrait des Ferrari depuis le début du week-end. Hamilton devra donc encore patienter pour égaler le record de 68 pole positions détenu par Michael Schumacher.

Les Red Bull-TAG Heuer de Max Verstappen et Daniel Ricciardo partiront de la troisième ligne.

Du côté de l'équipe suisse Sauber-Ferrari, il n'y a pas de quoi pavoiser. Pascal Wehrlein a obtenu le 18e temps alors que Marcus Ericsson a été le pilote le plus lent lors de Q1. Les bolides d'Hinwil s'élanceront donc respectivement de l'avant-dernière et dernière ligne de départ. (ats/nxp)