Victime de vertiges, Massa déclare forfait

Felipe Massa ne participera finalement pas au Grand Prix de Hongrie. Le Brésilien a ressenti des vertiges après les essais libres vendredi, et cela s'est reproduit samedi matin après les essais libres 3. Il a décidé de renoncer à courir pour le reste du week-end.

Massa (36 ans) ne s'est pas senti bien après la deuxième séance d'essais libres. Il a été examiné au centre médical du circuit, puis à l'hôpital. Un virus a été évoqué, mais pas confirmé. Le vétéran brésilien a encore vu le délégué médical de la FIA samedi matin, qui lui a donné le feu vert pour qu'il roule lors des essais libres 3, dès 11h00.

Mais il n'a effectué que 12 tours du circuit. Il a indiqué ne pas se sentir bien. «Williams soutient la décision de Felipe et l'équipe va travailler avec lui pour s'assurer qu'il dispose d'un plein rétablissement, dans l'optique d'un retour en piste pour le Grand Prix de Belgique», a dit l'écurie britannique dans un communiqué.

Sa place sera prise dès les qualifications et pour la course par l'Ecossais Paul di Resta (31 ans), a indiqué Williams. Di Resta a disputé 58 Grands Prix sur Force India entre 2011 et 2013. Il est pilote de réserve chez Williams depuis l'an passé. Il pilote aussi en DTM depuis 2014. (ats/nxp)