Zak Brown est le nouveau boss de McLaren

L'Américain Zak Brown a été nommé directeur général de McLaren. Cette nomination fait suite au départ forcé de Ron Dennis de la présidence du groupe, le 15 novembre, à la demande des actionnaires.

McLaren is pleased to announce that Zak Brown has accepted the position of Executive Director. Full story here: https://t.co/VaeT2Gr4kV pic.twitter.com/QV0N1EpzVh