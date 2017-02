Alizé Cornet: «On ne m'avait jamais fait le coup de la guêpe!»

Alizé Cornet n’a pas réussi à bondir sur les occasions qui se sont présentées dans sa raquette pour dérouter Timea Bacsinszky à Genève. Dans la rencontre initiale de Fed Cup l’opposant à la Vaudoise, qui s’est notamment fait piquer par une guêpe après six jeux(!), la Française a pourtant couru dans tous les sens et distillé quelques amorties bien senties, mais elle a dû déchanter au bout de 2h 12 de jeu (5-7, 4-6). Arrivée devant les micros juste après l'entame de la deuxième rencontre – Belinda Bencic contre Kristina Mladenovic –, la Niçoise n’avait logiquement pas la mine des grands jours.

Alizé Cornet, quelle analyse faites-vous de ce match?

(Ouh la…) C’était, je crois, l’un de mes meilleurs matches en Fed Cup. Ce fut une belle rencontre des deux côtés. Malheureusement, j’ai manqué les occasions pour mettre davantage de pression à Timea. Notamment lorsque je reviens à 5-5 et que je peux mener 6-5. Je crois que cela a été le premier tournant du match. Je construisais bien les points, mais j’ai eu du mal à la finition, au filet. Mais bon, je veux retirer le positif. Dont l’osmose que j’ai trouvée avec Yannick Noah sur la chaise.

Comment celle-ci se traduit-elle. Par des mots?

Pas forcément. Yannick ne parle pas beaucoup, mais c’est dans le regard que les choses se passent. C’est un feeling. Il a été bon entre nous. Je me sentais bien. Son expérience de capitaine est précieuse. Il a très vite cerné mon personnage, ce qui n’est pas toujours évident…

La piqûre d’insecte dont a été victime Timea Bacsinszky vous a-t-elle surprise?

On ne m’avait jamais fait le coup de la guêpe! Je trouve qu’on ne devrait pas avoir le droit d’interrompre un match pour ça, à 3-3 30-A. Après, bien sûr, c’est ma faute si je perds le jeu car je me déconcentre et commets deux fautes directes… Mais bon, c’est frustrant. Reste qu’apparemment, Timea s’était vraiment fait piquer.

Et après, le temps-mort médical à 5-4 dans la 2e manche?

Normalement, on ne devrait pas avoir droit à cela pour des crampes. Mais là encore, c’est comme ça… Je suis d’autant plus frustrée que je me sentais bien physiquement. De mieux en mieux, même. J’avais les trois sets dans les jambes sans problème. Ce qui n’était pas forcément le cas de Timea. (24 heures)