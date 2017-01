Belinda Bencic brille à Perth

La Suisse est sur la bonne voie à Perth. La superbe «Nati» décrite par Roger Federer s'est imposée 2-0 devant la Grande-Bretagne lors de son premier match de poule.

Roger Federer et Belinda Bencic ont forcé la décision avant le double mixte. Après le succès 6-3 6-4 de Roger Federer devant Daniel Evans, la Saint-Galloise s'est imposée 7-5 3-6 6-2 devant Heather Watson (WTA 75). Une victoire qui «lance» d'une manière positive l'année d'une joueuse en quête de rachat après une saison 2016 marquée à la fois par une succession de blessures et mais aussi par une programmation établie souvent en dépit du bon sens.

Jeu audacieux

Face à la Britannique qui l'avait battue il y a bientôt trois ans 7-5 6-4 à Indian Wells, Belinda Bencic a eu le bonheur de sauver une balle de premier set à 5-4. Elle a ensuite mené 3-1 dans la deuxième manche avant d'accuser un long moment d'égarement qui révèle bien que les tourments vécus l'an dernier ne sont pas encore totalement effacés. Fort heureusement, elle a su parfaitement se reprendre dans le «money time» grâce à la fois à un plan de jeu plus audacieux et une plus grande fraîcheur physique.

Roger Federer et Belinda Bencic disputeront leur deuxième match mercredi soir face à l'Allemagne qui s'est inclinée 2-1 devant la France. Roger Federer ouvrira les feux devant Alexander Zverev à 17.30 (10.30 en Suisse) et Belinda Bencic enchaînera face à Andrea Petkovic. (ats/nxp)