Belinda Bencic efface le faux pas de Roger Federer

La «super-Nati» de la Hopman Cup est toujours en course pour la victoire. Une remarquable Belinda Bencic a su effacer le faux pas de Roger Federer contre l’Allemagne. Victorieux 2-1 des Allemands, les Suisses affronteront demain la France avec, comme enjeu, une place en finale contre les Etats-Unis le lendemain.

Après la défaite 7-6 6-7 7-6 de Roger Federer devant Alexander Zverev, Belinda Bencic a parfaitement livré la marchandise. Elle a apporté le point de l’égalisation à la faveur de son succès 6-2 6-4 devant Andrea Petkovic avant de livrer une grande performance dans un double mixte remporté 4-1 4-2. «La présence de Roger Federer change tout, avoue la Saint-Galloise. J’étais très nerveuse à l’idée de jouer avec lui. Mais, très vite, il a su me rassurer. Il a, surtout, trouvé les mots pour me tranquilliser, pour me relaxer. Cette expérience cette semaine à ses côtés va compter énormément pour la suite de ma carrière. Il m’aide à faire la part des choses.»

Pour Roger Federer, la journée fut loin d’être aussi radieuse. Avec un constat sans appel: la route qui doit le ramener vers les sommets est encore longue. Le match contre Alexander Zverev (19 ans) a démontré que le Bâlois n’était pas encore en mesure d’enchaîner. Il avait laissé la même impression au printemps dernier à Monte-Carlo, son tournoi de rentrée.

«Cette rencontre va me permettre d’obtenir des informations précieuses»

Face au teenager allemand, le Bâlois s’est mis tout seul dans la panade. Il a concédé son unique break de la partie alors qu’il servait à 5-3 pour le gain de la première manche. Il s’est rendu ensuite coupable de deux doubles fautes dans le tie-break de ce premier set maudit. Ensuite, ce fut une longue bataille pour revenir à une manche partout et, au final, pour tenter de gagner. Seulement, son manque d’inspiration à la relance dans la seconde partie du match a pesé. Federer ne s’est, ainsi, pas procuré une seule balle de break lors des onze derniers jeux de service de l’Allemand.

Roger Federer veut toutefois ne retenir que le positif. «Je suis content d’avoir livré un bon et long match, lâche-t-il. Cette rencontre va me permettre d’obtenir des informations précieuses. Jeudi matin à mon réveil, je saurai comment mon corps aura réagi après ces deux heures et demie sur le court. Si j’avais gagné tous mes matches ici à Perth 6-3 6-2, je n’aurais pas été très avancé avant l’Open d’Australie. J’aurais su que je jouais bien. Mais je n’aurais eu aucune idée comment mon corps aurait «encaissé» des gros matches.»

Federer doit réagir

On attend donc avec impatience le match de demain contre Richard Gasquet: victorieux 7-5 6-3 de Zverev lundi, le Biterrois entend sans doute prendre sa revanche sur sa défaite de Lille lors d’une finale 2014 de la Coupe Davis qui avait tourné au cauchemar pour les «Mousquetaires», même si la Hopman Cup ne demeure qu’une exhibition. Quant à Roger Federer, il se doit de réagir pour ne pas laisser le doute s’immiscer. Quitter Perth avec deux défaites au compteur ferait désordre. Surtout avant un tournoi du Grand Chelem, où il pourrait être appelé à rencontrer déjà au stade des seizièmes de finale un adversaire mieux classé que lui. (24 heures)