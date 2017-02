Belinda Bencic est désormais 129e mondiale

Au lendemain de sa victoire sur Pauline Parmentier qui a donné le troisième point décisif à la Suisse, Belinda Bencic a perdu 48 places au classement WTA. Pour figurer désormais au 129e rang.

La Saint-Galloise a dû biffer ce lundi les points qui avaient récompensé son accession l'an dernier en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. On rappellera que cette qualification lui avait ouvert les portes du top ten...

L'opération reconquête pour Belinda Bencic débutera à la fin du mois à Acapulco. Elle s'alignera ensuite à Indian Wells et à Miami. Elle se doit d'obtenir très vite des résultats si elle veut éviter de disputer les qualifications des trois plus grands tournois de l'année sur terre battue, Madrid, Rome et, bien sûr, Roland-Garros.

Pour relancer sa carrière, Belinda Bencic bénéficiera du concours d'un nouveau coach, le Polonais Maciej Synowka qui prendra la relève de son père Ivan. Ancien mentor d'Urszula Radwanska, de Coco Vandeweghe et de Mirjana Lucic-Baroni, Maciej Synowka accompagnera Belinda Bencic au Mexique et aux Etats-Unis. (ats/nxp)