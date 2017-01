Bencic abandonne à cause d'un ongle brisé

Belinda Bencic (WTA 43) a abandonné au 1er tour à Sydney, souffrant d'un ongle cassé à son gros orteil droit.

Contrainte à l'abandon à cinq reprises durant une saison 2016 qui fut calamiteuse pour elle, Belinda Bencic a renoncé alors qu'elle était menée 6-4 2-3 par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 33). Elle a posté quelques minutes plus tard une photo de son ongle meutri sur son compte Twitter.

L'ex no 7 mondial avait fait appel au médecin à la fin du premier set, conclu sur un ace par son adversaire. La St-Galloise - qui avait déjà dû abandonner l'an dernier à Sydney, mais au stade des demi-finales - a tenté d'abréger au maximum l'échange dans la deuxième manche. Elle parvenait même à signer le break pour mener 3-1, mais décidait de renoncer après avoir concédé son service «blanc» dans la foulée.

Belinda Bencic avait déjà souffert de cet ongle vendredi à Perth lors de la Hopman Cup, et avait d'ailleurs demandé l'intervention du kiné au cours de son duel avec la Française Kristina Mladenovic. Son abandon survient à huit jours du début de l'Open d'Australie, où elle aura une place de 8e de finaliste - et son appartenance au top 50 du classement WTA - à défendre. Et il intervient six jours après que le no 1 helvétique Timea Bacsinszky (WTA 15) a déclaré forfait pour le tournoi de Shenzhen en raison d'une blessure aux abdominaux. (si/nxp)