Bien des regrets pour Rebeka Masarova

Rebeka Masarova n'écrira pas une nouvelle belle histoire à Gstaad. Demi-finaliste l'an dernier, la Bâloise de 17 ans est tombée d'entrée dans l'Oberland.

Rebeka Masarova (WTA 468) s'est inclinée 7-5 6-7 (9/11) 7-5 devant la qualifiée russe Anna Kalinskaya (WTA 150) après 2h33' de match. Cette rencontre laissera bien des regrets à la Championne juniors de Roland-Garros 2016. Elle a, en effet, mené 5-2 au premier set et 4-2 30-0 sur son service dans la manche décisive.

Les trois balles de match sauvées dans le jeu décisif de la deuxième manche démontrent toutefois que Rebeka Masarova possède de réelles qualités de battante. Elle n'a malheureusement pas su conclure cette rencontre qui lui tendait presque les bras.

Ce mardi, les quatre autres Suissesses en lice dans le tableau principal seront à l'ouvrage. Jill Teichman (WTA 186) et la tenante du titre Viktorija Golubic (WTA 103) affronteront respectivement les Allemandes Tamara Korpatsch (WTA 136) et Antonia Lottner (WTA 157) avant le derby entre Patty Schnyder (WTA 257) et Amra Sadikovic (WTA 273). (ats/nxp)