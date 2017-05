«Boycott» de Sharapova : la WTA s'insurge

Le directeur général de la WTA Steve Simon a exprimé son désaccord avec les organisateurs de Roland-Garros qui ont refusé d'accorder une invitation à Maria Sharapova, de retour après une suspension pour dopage.

«Je ne suis pas d'accord avec les fondements de la décision de la FFT (Fédération française de tennis). Elle a purgé la sanction infligée par le TAS», le Tribunal arbitral du sport, souligne le patron du circuit féminin dans un communiqué.

WTA CEO Steve Simon has issued a statement on the FFT’s wildcard decision re Maria Sharapova. More: https://t.co/OpEulPCvo8 pic.twitter.com/e0bIvTX2dn