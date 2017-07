C'est fini pour Patty Schnyder à Gstaad

Patty Schnyder (WTA 257) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale à Gstaad. La Bâloise de 38 ans a été battue par l'Allemande Antonia Lottner (WTA 157) 7-6 (7/0) 2-6 6-3.

Pas de deuxième miracle pour Patty Schnyder dans l'Oberland bernois. Après son beau succès sur Amra Sadikovic au premier tour et cinq balles de match sauvées, l'ancienne no 7 mondiale a cédé devant la jeunesse et la puissance d'Antonia Lottner, déjà tombeuse de la tenante du titre Viktorija Golubic au tour précédent. En quarts de finale, Lottner sera opposée à Tereza Martincova (WTA 140). La Tchèque a battu de manière assez surprenante la tête de série no 1, la Française Caroline Garcia.

Six balles de break

Dans la première manche, Patty Schnyder a écarté six balles de break à 5-4 dans le 10e jeu face à une Antonia Lottner bien incapable de «tuer» le set. Mieux, la Bâloise a sauvé trois balles de break sur son service pour mener 6-5. Au tie-break, la joueuse de 38 ans a complètement perdu pied pour abandonner ce jeu décisif 7/0.

Bien décidée à vendre chèrement sa peau devant les yeux gourmands de sa petite Kim Ayla, Patty Schnyder a profité de son expérience pour faire enrager l'Allemande dans la deuxième manche. De 2-2, le score est passé à 6-2 avec deux breaks et un set conclu sur un ace.

«J'ai galvaudé ma chance»

Très habile tactiquement, Patty Schnyder a souvent laissé sciemment l'initiative à sa jeune (20 ans) adversaire. Parfois trop impatiente, Lottner a aussi su canaliser sa fougue au bon moment. Dans le dernier set, Lottner a ravi à deux reprises le service de la Bâloise. Revenue à 3-4, elle a immédiatement concédé sa mise en jeu pour voir l'Allemande terminer le match sur une volée bien placée. Patty Schnyder quitte le tournoi par la grande porte avec cette première victoire depuis six ans sur le circuit WTA. Il ne lui aura finalement manqué qu'un brin de puissance et un peu de fraîcheur.

«Oui, j'ai galvaudé ma chance dans le premier set, a reconnu la Bâloise. Mais je ne vais pas m'autoflageller. J'ai réussi deux super matches à Gstaad. Bien évidemment que je suis déçue de ne pas pouvoir disputer un quart contre une top 100, mais ce n'est pas une déception trop amère.»

Pour Schnyder, cette escapade en terres bernoises a prouvé qu'elle avait encore sa place parmi l'élite. Depuis son retour, la Bâloise n'a jamais battu une aussi bonne joueuse que Lottner. Mais grâce à ce bon tournoi, Patty Schnyder va remonter aux alentours de la 230e place mondiale au prochaine classement WTA. Elle a obtenu de fait l'assurance de pouvoir participer aux qualifications de l'US Open fin août. «C'est cool, je n'ai jamais dû disputer les qualifications à New York», conclut la Bâloise. (si/nxp)