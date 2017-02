Federer affiche sa faim et Wawrinka voit la fin

Sur lui s’est depuis toujours posée la lumière. A celle ayant éclairé son chemin à sa naissance, lui conférant don et aura sans précédent, s’est désormais ajoutée celle qui éclaire un palmarès de génie, renforcé encore un peu plus par la quête du dernier Open d’Australie. Où qu’il aille, quoi qu’il fasse, Roger Federer continue donc d’attirer les flashs et les regards. Autour de lui, les passions se déchaînent. Et quand il parle, on l’écoute. Religieusement. Les paroles qu’il a livrées hier au journal L’Equipe, entre deux matches au tournoi de Dubaï, se retrouvent empreintes de sagesse. En plus d’avoir un talent certain, l’homme a cette qualité rare de savoir s’exprimer. En toute intelligence. En toute lucidité. Et ce bien qu’il concède «être toujours sur mon nuage de Melbourne». Parce qu’il est au sommet du jeu, sur son art perché?

Le travail plus que le talent

La réponse est dans la question. Son amour du jeu et le plaisir qu’il prend encore, à presque 36 ans, expliquent sa longévité et son aisance. «La gestion de la programmation, de ma vie privée, de ma vie professionnelle et de mon tennis m’a permis de garder le feu et de rester en forme.» C’est un fait: malgré tout ce qu’il a vu et vécu, le Bâlois continue d’observer le monde avec des yeux de gamin. «Ma famille me permet de rester jeune, fait-il remarquer. Et quand tu gagnes, la vie est plus simple.»

Reste que s’il a été affublé d’un don le 8 août 1981, «RF» est bien conscient que tout n’est pas tombé du ciel. Il a surtout bossé pour devenir une légende. «J’ai effectivement beaucoup travaillé pour cela», lance-t-il dans le quotidien sportif français. Avant de poursuivre, joliment: «Sans travail, on n’arrive pas très loin, et ce dans tous les domaines, d’ailleurs. Le talent amène à la porte, mais cette porte il faut la passer soi-même. Mais m’investir dans le travail m’a pris du temps.»

Il l’a toutefois vite rattrapé afin d’empiler notamment 89 titres, dont 18 du Grand Chelem, et 302 semaines passées à la 1re place mondiale. Sa carte de visite continue de donner le vertige, mais Federer, qui affrontera Evgeni Donskoy cet après-midi à Dubaï, n’exclut pas de l’orner encore de quelques récompenses.

A la question – osée – de savoir s’il espère atteindre un jour les 20 titres majeurs, l’actuel No 9 ATP a répondu que «c’est un rêve», mais il n’a logiquement pas souhaité se projeter aussi loin, aussi haut. Sans doute sait-il que son nom n’a pas besoin de cela pour trôner en lettres d’or dans l’histoire du sport. En revanche, l’idée de durer, qui a pris corps avec la prolongation jusqu’en 2019 de son contrat avec les Swiss Indoors de Bâle, est bien enfouie en lui. Bien sûr, son physique décidera, mais le Bâlois a encore un appétit assez large pour ne pas s’arrêter sur son immense performance australienne.

Avenir, fraîcheur, revers…

«L’avenir, c’est un peu l’inconnu, mais le contrat permet au tournoi comme à moi de planifier, explique-t-il. C’est aussi une réponse à ceux qui pensaient, après Melbourne, que je partirai sur mon cheval au coucher de soleil. Ce n’est pas le cas.» Même s’il lui arrive de tirer plus vite que son ombre, Federer n’entrevoit pour l’heure que la faim (de gagner), et non pas la fin. Sa fraîcheur mentale y contribue fortement. «J’étais très bien mentalement en arrivant en finale contre Nadal, confie-t-il encore à L’Equipe. J’avais toujours ce côté «rien à perdre». Je me suis dès lors forcé de frapper tous mes revers. Si je ne fais que des slices contre Rafa, je sais que ça ne va pas passer… J’étais prêt à tout dans ce match.»

Comme il est prêt à beaucoup de choses encore, cette saison. Comme d’enlever un 8e titre à Dubaï, histoire d’y prolonger le rêve helvétique, douze mois après le sacre de Stan Wawrinka? Depuis hier et la défaite du Vaudois devant Damir Dzumhur (7-6, 6-3), Roger Federer est en tout cas la dernière chance du tennis suisse de rester maître aux Emirats.

De quoi continuer d’attirer encore un peu la lumière…

(24 heures)