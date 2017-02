Federer contre Murray à Zurich puis à Glasgow

Le no 1 mondial Andy Murray se déplacera à Zurich pour y jouer un match exhibition le 10 avril contre Roger Federer au Hallenstadion, annonce srf.ch.

Une «revanche» aura lieu le 7 novembre à Glasgow, en Ecosse, la région d'Andy Murray. «Je me réjouis énormément à l'idée que Roger vienne pour la première fois en Ecosse», a déclaré le Britannique. Sur le circuit officiel, les deux champions se sont affrontés 25 fois (14 victoires et 11 défaites pour Federer).

Le duel de Zurich se déroulera à l'enseigne de «Match for Africa», et la recette sera versée intégralement à la Fondation Roger Federer qui lutte contre la pauvreté et en faveur de la formation, dans le sud de l'Afrique et en Suisse. Un total de quelque 275'000 enfants bénéficient du programme. (si/nxp)