Federer et Wawrinka fêtent les 2 ans d’un triomphe

Deux ans déjà, mais les images reviennent en tête comme si c’était hier. Encore plus, sans doute, pour ceux qui ont vécu ce moment surplace, quasi au cœur de l’équipe de Suisse. Eh oui, cela fait vingt-quatre mois que notre pays a inscrit pour la première fois de son histoire son nom au palmarès de la Coupe Davis. Roger Federer et Stan Wawrinka, artistes associés sous la houlette de Severin Lüthi et de Dave McPherson (éphémère mais précieux coach de double), avaient fait exploser l’équipe de France au bout d’une semaine complètement folle.

Durant dix jours, nous avions eu la chance d’être en permanence au contact de cette équipe de Suisse. Nous revenons ici en neuf actes sur l’un des plus grands moments de l’histoire du sport suisse.

MOMENT 1: LE CLASH DU SAMEDI SOIR

La Coupe Davis commence réellement au Masters, où Roger Federer et Stan Wawrinka donnent un dernier coup de collier sur surface rapide avant de rallier Lille et sa terre battue. Sortis indemnes des phases de poule, les deux hommes se retrouvent le samedi soir en demi-finales. Pour ce qui deviendra un rendez-vous d’exception, qui sera même élu «plus grand match de l’année 2014». Le niveau de jeu atteint des sommets, l’O2 Arena est un chaudron et c’est en se mettant minable que le Bâlois finit par souffler la victoire à son compatriote, non sans avoir écarté quatre balles de match (4-6, 7-5, 7-6). Mais la soirée reste marquée par l’incident ayant opposé Wawrinka à… Mirka Federer, avec laquelle il s’est pris de bec au cours de la troisième manche. «Cry baby»; la phrase lancée au Vaudois par la femme de «RF» est encore dans toutes les mémoires. Comme les propos de John McEnroe, faisant état d’un immense clash entre les deux hommes à l’issue de la rencontre.

Les murs londoniens auraient résonné fort. Les yeux embués de Stan en conférence de presse, longtemps après le match, peuvent le laisser penser. Et le lendemain, Federer, touché au dos, devra, renoncer à disputer la finale contre Novak Djokovic.

MOMENT 2: LA RENCONTRE DU LUNDI MATIN

Lundi matin 17 novembre. Gueule de bois d’un Masters finit en queue de poisson. En attendant l’Eurostar pour Lille à la Gare de Saint-Pancras en compagnie de notre confrère Mathieu Aeschmann (qui deviendra l’auteur du bouquin souvenir du triomphe suisse en Coupe Davis), nous voyons débouler Stan Wawrinka et son physio. Capuchon sur la tête, petite mine, le Vaudois cherche à se faire discret. Nous le croiserons à nouveau en arrivant à Lille. Là où il nous confiera entre deux portes que «tout va bien, qu’il est plein de fighting-spirit et qu’il va se concentrer sur la finale de la Coupe Davis».

MOMENT 3: LE TWEET DU LUNDI SOIR

La brouille entre les deux leaders suisses et la blessure de Federer alimentent les conversations et font exploser la boîte à rumeurs. En coulisses, les informations les plus folles et plus contradictoires circulent. Nos confrères de BFM TV se mettent notamment à filer un camion sortant de l’hôtel suisse en croyant que le Bâlois – arrivé quelques heures plus tôt en gabardine à l’aéroport - est allongé à l’intérieur pour aller se faire soigner du côté de Paris! C’est finalement le soir, tard, que l’équipe de Suisse calme les bruits de couloir. A plus de 23 h, Roger Federer poste en effet sur son compte Twitter une photo de groupe prise sur le moment même, où on le voit hilare aux côtés de Marco Chiudinelli, Michael Lammer, Seve Lüthi et d’un Stan Wawrinka qui ne manque pas de lui faire les «cornes». Les Helvètes jouent l’apaisement. Sans se forcer.

MOMENT 4: LA «CONF» DU MARDI MATIN

Les premières conférences de presse officielles ont lieu le mardi matin. Et, alors que l’on s’attend à ce qu’une certaine tension s’impose au cours de celle de l’équipe de Suisse, c’est la France qui bouillonne. Le capitaine Arnaud Clément ne dégage aucune sérénité. Ses joueurs, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet ne sont guère plus enthousiastes. On sent les «Bleus» tendus, pas sûrs d’eux. C’est tout le contraire chez les Helvètes, qui arrivent avec la «banane». Le lendemain, la Tribune de Genève titrera même: «Face aux incertitudes, Federer et Wawrinka marchent main dans la main». Et pour cause, la complicité qui lie les deux hommes éclate au grand jour, comme si rien ne s’était passé septante-deux heures plus tôt. «On doit quand passer par Seve pour pouvoir se parler», sourit le Vaudois. «Nous avons eu un souci, mais nous avons discuté du problème tous les deux et nous sommes assez grands pour le régler entre nous, précise son aîné qui manie tout sauf la langue de bois. Tout est rentré dans l’ordre.»

Et la conférence de presse de continuer dans la joie et dans la bonne humeur. Ainsi Federer s’exprimant sur ce qu’il fait à Lille alors qu’il ne peut toujours pas taper dans la balle: «Je marche, je me fais masser, je marche encore et j’attends qu’il y ait quelque chose dans ma journée, comme cette conférence de presse.» Au moment des adieux avec les micros, Wawrinka lance aux médias que «Roger va attendre que vous partiez pour se lever, car il n’y arrive pas». Et l’intéressé de répondre, sourire aux lèvres: «Ah non, je vais rester jusqu’à demain!»

A l’issue de cette première apparition médiatique, nos confrères français sont unanimes. «La Suisse mène déjà 1-0», lâchent-ils en chœur.

MOMENT 5: L’APPARITION DU MERCREDI SOIR

La journée s’étend et toujours aucune trace de Federer sur le court. A 17 h 42 pourtant nous vient l’information comme quoi le Bâlois est en train de se préparer dans les vestiaires. Il apparaîtra près d’une heure plus tard, tout de blanc vêtu, pour taper une vingtaine de minutes dans la balle. Sans jamais forcer. Et en apparaissant très tendu du dos.

MOMENT 6: LES DESTRUCTIONS DU VENDREDI

Stan Wawrinka-Jo-Wilfried Tsonga. Telle est l’affiche d’ouverture de cette finale entre voisins. La tension est énorme, car aucun des deux n’entend s’encoubler d’emblée. De son propre aveu très stressé, «avec la boule au ventre», avant d’entrer sur le court, le Vaudois libère tout dans sa raquette et administre une danse au Français, qu’il domine de la tête et des épaules, sur un rythme insoutenable (6-1, 3-6, 6-3, 6-2). En patron. Comme s’il avait choisi de répondre ce jour-là aux déclarations printanières de son adversaire. «Je n’étais pourtant pas beau à voir, ce matin, j’étais très nerveux, reconnaîtra Stan deux heures après sa victoire. La blessure de Roger m’a mis énormément de pression». Son succès initial s’avérera d’autant plus précieux que Federer, toujours fortement amoindri, prend à son tour une danse contre Monfils (6-1, 6-4, 6-3). Preuve des soucis physiques de l’ancien No 1 mondial, c’est son camarade d’équipe qui portera son sac pour rentrer aux vestiaires!

MOMENT 7: LE RENONCEMENT DU SAMEDI APRES-MIDI

Complètement perdu après s’être fait marcher dessus par Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga rend les armes le samedi matin en renonçant à s’aligner en double. Il invoque un souci au bras pour ne pas affronter la paire helvétique. Benneteau et Gasquet sombreront donc à leur tour contre des Helvètes incroyables (3-6, 5-7, 4-6), car portés par un «Stanimal» juste exceptionnel, sept mois après avoir par moments frisé le ridicule dans le même exercice du double face aux Kazakhs. «Le sacre d’un patron», tirera la Tribune de Genève le lundi suivant.

MOMENT 8: L’AMORTIE DU DIMANCHE APRES-MIDI

Cet amortie de revers ne sortira jamais de nos mémoires. Délicieuse et si bien posée que même celui qui la reçoit ne peut qu’admirer. D’un coup de poignet magique, Roger Federer assomme Richard Gasquet et envoie la Suisse au paradis. «C’est la quinzième fois que j’affrontais Rodg et il n’avait jamais été aussi fort», soupirera le Biterrois. Il est 15 h 28, à Villeneuve-d’Ascq. Déjà l’heure de déboucher le champagne.

MOMENT 9: LA «CONF» DE LA VICTOIRE

En conférence de presse, les Suisses sont aux anges. Les yeux embués ou… peut-être vitreux après que les bouchons aient sauté dans les vestiaires. Là aussi, les murs ont résonné, mais grâce à des cris de joie. Il se murmure que les célébrations post-victoires ont été assez exceptionnelles entre tous les acteurs de ce morceau d’histoire. Devant les micros, Federer, qui a complété son immense palmarès, Lüthi et Wawrinka bégaient un peu. A une question en français, le Bâlois répond qu’il «laissera Stan s’exprimer car il parle mieux le français que moi». Ce sur quoi le Vaudois rebondit par un «Pas quand je suis bourré» qui fait exploser de rire l’assistance.

