Golubic et Masarova sous les feux des projecteurs

L'absence sur blessure du no 1 helvétique Timea Bacsinszky ne fait pas les affaires des organisateurs du Ladies Championship de Gstaad (17-23 juillet). Le patron du tournoi Jean-François Collet prie pour que la météo soit plus clémente qu'en 2016. En revanche, il rêve du même dénouement qu'une année plus tôt. Comme Viktorija Golubic et Rebeka Masarova d'ailleurs.

La Zurichoise (24 ans) et la Bâloise (17 ans) avaient conquis le cœur du public dans l'Oberland bernois. Viktorija Golubic avait tout simplement décroché le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA, alors que Rebeka Masarova s'était hissée jusqu'en demi-finale où elle avait été stoppée par... Golubic. Si l'on ajoute la place dans le dernier carré de l'ambassadrice du tournoi Timea Bacsinszky, les Suissesses avaient fait oublier les quatre journées de compétition gâchées par la pluie.

Pour un déclic

Viktorija Golubic et Rebeka Masarova n'ont cependant pas véritablement confirmé leurs exploits bernois. La frêle Zurichoise avait brillamment conclu l'exercice 2016 en atteignant la finale à Linz, mais sa saison 2016 est cauchemardesque avec seulement quatre matches gagnés sur le circuit WTA. Elle quittera le top 100 du classement mondial lundi, lorsque les 280 points ayant récompensé son sacre de Gstaad seront retranchés.

Rebeka Masarova, qui avait également conquis le titre junior à Roland-Garros l'an dernier, n'est pas non plus animée par une grande confiance. La grande Bâloise (1m86) n'a évolué qu'une seule fois sur le circuit principal depuis sa fabuleuse semaine bernoise, en avril à Bienne où elle avait été sortie d'entrée par la 60e mondiale Annika Beck. Elle poursuit patiemment son apprentissage sur le circuit ITF, sans trop de succès si l'on excepte une place de demi-finaliste à Montpellier à la fin juin.

La magie pourrait cependant parfaitement opérer à nouveau pour Viktorija Golubic et Rebeka Masarova, dont le talent ne s'est pas évaporé en douze mois. Tout comme pour la Biennoise Jil Teichmann, qui a profité du forfait de Timea Bacsinszky pour intégrer directement le tableau final. Junior prometteuse, la Biennoise de 19 ans disputera simplement son troisième tournoi sur le circuit principal. Titrée dans le tournoi ITF de Chiasso en avril, elle a échoué au 3e et dernier tour des qualifications à Roland-Garros. Le déclic pourrait, pourquoi pas, survenir à Gstaad.

Une wild card pour Patty

Deux autres Suissesses figurent d'ores et déjà dans le tableau final. Patty Schnyder (WTA 302) et Amra Sadikovic (WTA 222) ont en effet reçu les deux dernières invitations disponibles après celle délivrée à Rebeka Masarova. Titrée récemment à Périgueux sur le circuit ITF, la gauchère bâloise de 38 ans avait déjà bénéficié d'une wild card l'an dernier dans l'Oberland bernois, où elle avait été battue en trois sets par Katerina Siniakova au 1er tour. Amra Sadikovic (28 ans) avait quant à elle atteint le 2e tour l'an dernier à Gstaad, après être sortie des qualifications.

Le contexte sera en tout cas favorable à de nouvelles belles performances helvétiques dès lundi. Quatre membres du top 50 seront présentes avec en tête d'affiche Caroline Garcia, qui étrennera son tout nouveau statut de membre du top 20. Mais, si l'on ajoute le forfait de la lauréate de l'US Open 2011 Samantha Stosur à celui de Timea Bacsinszky, aucune favorite ne se dégage véritablement à l'exception de la Française... (si/nxp)