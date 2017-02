Hingis gagne avec sa nouvelle partenaire

Martina Hingis a cueilli une victoire pour sa grande «première» aux côtés de Yung-Jan Chan. La Saint-Galloise et sa partenaire taïwanaise disputeront les quarts de finale du tournoi de Doha.

Chan/Hingis se sont imposées 6-1 6-4 devant la paire formée par la Néerlandaise Kiki Bertens et la Suédoise Johanna Larsson. Elles ont conclu sur leur première balle de match et sous la pluie pour obtenir le droit d'affonter jeudi la Slovène Andreja Klepac et l'Espagnole Maria José Martinez Sanchez.

Depuis le mois d'août dernier, Martina Hingis disputait le double avec l'Américaine Coco Vandeweghe. La Saint-Galloise et l'Américaine n'ont pas gagné le moindre titre avant de mettre un terme à cette expérience après une élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie.

Agée de 27 ans, Yung-Jan Chan a longtemps joué avec sa soeur cadette Hao-Ching avant d'accepter la proposition de Martina Hingis. Son palmarès s'orne de 18 titres en double. Elle fut, par ailleurs, à trois reprises finaliste d'un tournoi du Grand-Chelem, à Melbourne en 2007 et en 2015 et à New York en 2007. (si/nxp)