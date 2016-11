La souffrance de Novak Djokovic

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors imaginez l’effet que cela fait de se retrouver face à deux absences! A en croire Boris Becker, son coach qui s’est confié à CNN, Novak Djokovic a expérimenté le poids d’un tel manque au cours de la saison qui vient de s’achever et en est ressorti passablement frustré. Pour ne pas dire en perte totale de ses moyens.

«Il est clair que «Nole» a souffert de l’absence de Roger Federer et de Rafael Nadal, ses rivaux traditionnels, avance l’Allemand, lui aussi ancien No 1 ATP. Avec le temps, il s’était habitué à devoir lutter contre et avec eux. Sans Rodg ni Rafa, il n’avait plus d’adversaires…»

Sam Querrey, Juan Martin Del Potro, Stan Wawrinka et Andy Murray, qui ont notamment battu le Serbe dans de grands événements, apprécieront la pertinence du propos de «BB».

Même si la rumeur veut que Djokovic ne le conservera pas à ses côtés la saison prochaine, ce dernier use de la métaphore pour faire comprendre qu’il croit plus que jamais en son poulain: «Novak a un énorme cœur de compétiteur. Si je devais choisir quelqu’un pour jouer ma vie, c’est lui que je prendrais.»

L’Allemand a la foi. Parce qu’il est persuadé que la défaite du Serbe en finale du Masters et la perte de son trône mondial sont finalement un mal pour un bien. «Le succès à Roland-Garros avait été l’apothéose de sa carrière, à tel point qu’il lui fut difficile, ensuite, de trouver un réel objectif. C’était compliqué pour lui de jouer en étant aussi motivé qu’avant de gagner ce tournoi. Là, avec la passation de pouvoir, Novak retrouve un but, quelque chose qui peut l’inspirer…»

Premier élément de réponse dans huit semaines à Melbourne. Avec ou sans Becker, cela, on l’ignore. Mais «RF» et «Rafa», eux, y seront…

