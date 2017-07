Laaksonen s'offre un premier quart de finale

Henri Laaksonen s'est qualifié pour son premier quart de finale sur le circuit ATP. Le Schaffhousois (ATP 100) y est parvenu à Bastad grâce à sa victoire sur Pablo Cuevas (6-4 6-3).

Henri Laaksonen, qui étrenne cette semaine en Suède son statut de top 100, s'est offert une jolie «perf» face à Pablo Cuevas (ATP 29), qui s'est notamment distingué cette année en battant Stan Wawrinka à Monte-Carlo. L'Uruguayen faisait toutefois son retour à la compétition à Bastad lui qui, blessé, n'avait plus joué depuis Roland-Garros.

Cela n'enlève néanmoins rien au mérite d'Henri Laaksonen. Le natif finlandais a su résister au retour de son adversaire dans la seconde manche, dans laquelle Pablo Cuevas est revenu de 4-1 à 4-3. Mais le no 3 suisse est parvenu à reprendre immédiatement le service de l'Uruguayen, avant de conclure dans la foulée sur sa mise en jeu après 1h08 de match.

Nouveau cap

A 25 ans, Henri Laaksonen n'avait encore jamais gagné deux matches de suite dans le tableau principal d'un tournoi ATP. C'est désormais chose faite. Et après son accession au top 100, c'est aussi l'occasion de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

En quart de finale, Henri Laaksonen affrontera pour la première fois David Ferrer, qui s'est débarrassé de Dustin Brown (6-2 6-3). Le vétéran espagnol (35 ans) n'est plus ce qu'il a été, lui qui ne pointe plus qu'au 46e rang à l'ATP (il a été no 3 mondial). Le Valencien reste néanmoins un sacré client, et d'autant plus sur terre battue. (ats/nxp)