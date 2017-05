Mahut ou... Paire pour Stan Wawrinka

Tête de série no 3 des Internationaux d'Italie dont il fut le finaliste en 2008 devant Novak Djokovic, Stan Wawrinka sera exempté du premier tour avant d'affronter mardi ou mercredi le vainqueur de ce derby tricolore. Comme avec Benoît Paire (ATP 52), le Champion de l'US Open reste sur une défaite face à Nicolas Mahut (ATP 48), en 2013 lors de la finale du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc.

Placé avec Andy Murray dans le haut du tableau comme cette semaine à Madrid, Stan Wawrinka doit rencontrer théoriquement Albert Ramos Vinolas (no 14) en huitième de finale et Marin Cilic (no 6) en quart. A noter que le tirage au sort a réservé un superbe choc au premier tour entre Grigor Dimitrov et Juan Martin del Potro.

Dans le simple dames, Timea Bacsinszky (WTA 28) est la seule Suissesse admise dans le tableau final. La Vaudoise rencontrera la Hongroise Timea Babos (WTA 32) au premier tour, contre laquelle elle compte trois victoires en trois rencontres. En cas de succès, un deuxième tour bien périlleux l'attendra contre la Tchèque Barbora Strycova (no 14) ou la Russe Daria Kasatkina (WTA 25). (si/nxp)