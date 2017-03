Maria Sharapova va plaider sa cause

Le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli va «rencontrer» Maria Sharapova qui l'a sollicité par le biais de son agent afin d'obtenir une invitation (wild-card) pour le prochain Roland-Garros (28 mai-11 juin), a-t-il affirmé vendredi à l'AFP.

«L'agent de Maria Sharapova nous a écrit pour nous demander de discuter. Nous allons la rencontrer, écouter ses arguments et ensuite nous en parlerons avec Guy (Forget, directeur du tournoi) et nous prendrons une décision», a expliqué le nouveau patron de la FFT, élu le 18 février, pas vraiment favorable à la requête de l'ex-N.1 mondiale dont la suspension pour dopage s'achève le 26 avril.

«L'intégrité est l'un de nos engagements forts. On ne peut pas décider, d'un côté, d'augmenter la dotation des fonds dédiés à la lutte anti-dopage et de l'autre... (l'inviter)», avait-il affirmé jeudi, en évoquant les propos de l'Écossais Andy Murray à ce sujet.

«Je pense qu'il faut travailler pour revenir», avait estimé dans les colonnes du Times le N.1 mondial qui se prononçait sur les invitations dont la double championne de Roland-Garros (2012, 2014) bénéficie pour les tournois de Rome (15-21 mai), Madrid (7-13 mai) et Stuttgart (24-30 avril) où elle doit effectuer son retour après quinze mois de suspension.

Andy Murray: Sharapova should have to work her way back up - no wildcards.



