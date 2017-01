Murray et Djokovic en demi-finales

«Le match a été très difficile et les deux sets ont été très disputés. Mais les conditions étaient difficiles avec du vent qui nous a empêchés d'avoir du rythme», a commenté Murray, no 1 mondial, après avoir battu l'Espagnol Nicolas Almagro 7-6 (7/4) 7-5.

L'Ecossais, qui affrontera pour une place en finale le Tchèque Tomas Berdych - tombeur 7-5 6-3 de Jo-Wilfried Tsonga -, a aligné sa 27e victoire d'affilée et n'est plus qu'à cinq matches gagnés pour égaler le record de l'Espagnol Rafael Nadal et ses 32 succès de rang.

Djokovic, tenant du titre à Doha, détient le record absolu avec 43 victoires consécutives entre 2010 et 2011. Jeudi, le no 2 mondial n'a pas eu à forcer son talent pour écarter de sa route le vétéran tchèque Radek Stepanek 6-3 6-3.

«C'est passionnant, on veut toujours démarrer l'année de la meilleure des façons. Voilà, j'ai déjà trois succès dans ma besace», a affirmé Djokovic, après sa 12e victoire d'affilée face à Stepanek. Pour une place en finale, Djokovic sera opposé à un autre trentenaire du circuit, Fernando Verdasco (33 ans), vainqueur 6-2 7-5 du Croate Ivo Karlovic. (ats/nxp)