Nyon vise une qualification pour la phase finale, et plus si affinités

Les premières balles des interclubs 2017 de Ligue nationale A seront échangées mardi prochain, des courts de Genève à ceux de Chiasso. Au programme: dix jours de rencontres sur les terrains de chacun des clubs engagés, au bout desquels les huit meilleures équipes (4 masculines, 4 féminines) seront qualifiées pour la phase finale.

Qui succédera au TC Genève, champion national chez les hommes, et à Cologny, sacré chez les dames? Réponse les 12 et 13 août sur les courts du TC Stade-Lausanne, ce dernier ayant été choisi – comme l’an passé – par Swiss Tennis pour accueillir ces finales. «C’est un privilège de voir son nom associé à des événements tennistiques majeurs», glisse à ce propos la présidente du club de Vidy, Michèle Antipas.

Evénement majeur

Et on parle bien d’un événement majeur. Car même si les champions qu’a vus grandir la Suisse nous ont habitués au luxe d’un tennis d’élite, ces interclubs de LNA offrent au public un jeu de très bon niveau qui mérite d’être apprécié. Nombreux sont en effet les joueurs de Coupe Davis et de Fed Cup qui ont contribué par le passé au gain d’un titre national. Cette année ne fait d’ailleurs pas exception, certains éléments habitués des tournois du Grand Chelem étant annoncés pour ces interclubs.

Seule formation vaudoise engagée dans l’élite – le TC Stade-Lausanne n’a pas monté d’équipe en LNA, malgré le maintien obtenu l’an passé chez les filles (voir encadré) –, le TC Nyon féminin a de son côté adopté une politique plus mesurée. «On ne va pas faire comme d’autres et payer très cher pour engager une joueuse étrangère, de Bulgarie ou de je ne sais où», lâche la capitaine Prisca Birchler.

Celle-ci comptera sur trois éléments qui connaissent bien la maison parmi son quatuor de simple (les dames s’affrontent quatre fois en simple et deux fois en double lors d’une rencontre) composé de Conny Perrin, Tara Moore, Ylena In-Albon et Georgia Brescia. «Ce qui fait la force de notre équipe c’est que Conny vit chez nous depuis dix ans, Ylena depuis quatre ans et Georgia depuis trois ans», souligne Prisca Birchler. Le club de La Côte a tout de même profité du départ de deux joueuses locales pour s’attacher les services de Tara Moore. En 2016, l’Anglaise de 24 ans avait atteint la finale du double au tournoi WTA de Rio de Janeiro. Avec comme partenaire… Conny Perrin.

A l’abri de la relégation

À partir de mardi, la Suissesse et la Britannique auront à cœur de mener à bien la mission fixée par Prisca Birchler, qui veut faire «au moins aussi bien que l’année passée». En 2016, le TCN s’était qualifié pour la phase finale à Vidy, où il s’était arrêté en demi-finales.

Cet été, la LNA féminine ne se disputera qu’entre cinq équipes (en l’absence du Stade-Lausanne), ce qui met les Nyonnaises à l’abri de la relégation. «C’est une idée assez sympathique, parce qu’on n’a pas peur de tomber, se réjouit la capitaine. Les filles n’auront pas pression.»

Pour les Nyonnaises, la phase de groupe débutera mardi à domicile face à Geneva Country Club et s’achèvera une semaine plus tard à Cologny (GE). Si elles ont la possibilité d’obtenir mieux qu’une simple qualification pour le tour final, les uniques représentantes du canton de Vaud promettent de ne pas s’en priver. Mais, face au tenant du titre, Cologny, et au géant Grasshopper, vainqueur à trente-cinq reprises depuis la création du trophée en 1926 (dont quatre fois sur les six dernières éditions), les Nyonnaises ne partiront pas avec les faveurs des pronostics. «A partir des finales, ce ne sera que du bonus», conclut Prisca Birchler.

(24 heures)