Pas de finale pour Martina Hingis

Martina Hingis ne disputera pas samedi à Doha une 77e finale en double. La Saint-Galloise et sa nouvelle partenaire Yung-Jan Chan ont échoué en demi-finale.

Martina Hingis et Yung-Jan Chan se sont inclinées 3-6 6-2 10/6 devant la paire formée par l'Ukrainienne Olga Savchuk et par la Kazakhe Yaroslava Shvedova. Après un premier set d'excellente facture,la Saint-Galloise et la Taïwanaise ont perdu les cinq derniers points du super tie break pour concéder une défaite qu'elles n'envisageaient peut-être pas. Hingis/Chan seront en lice la semaine prochaine à Dubaï. (si/nxp)