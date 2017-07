Patty Schnyder survole le derby

Patty Schnyder (WTA 233) traverse une période encourageante. Après son succès à Périgueux, la Bâloise a enlevé un deuxième titre. Elle a été couronnée à Horw à la faveur de son succès sur Conny Perrin (WTA 210).

En Allemagne, Patty Schnyder s'est imposée 6-3 6-1 devant la Neuchâteloise pour remporter son quatrième tournoi ITF depuis son retour sur les courts. Avant Périgueux et Horw cette année, elle s'était imposée à Prague en 2015 et à Bastad en 2016.

Victorieuse la semaine dernière à Gstaad de son premier match sur le Circuit WTA depuis plus de six ans, Patty Schnyder pourra, grâce à ses deux titres remportés en ce mois de juillet, figurer dans le tableau des qualifications du prochain US Open. Un tableau qui assure aux participantes un chèque minimal de 5606 dollars... (ats/nxp)