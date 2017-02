Pour Timea et les Suissesses, l’histoire débute cet après-midi

Parce qu’avant ce choc entre voisines il s’agissait surtout de ne pas exacerber les rivalités, Swiss Tennis avait choisi hier le Musée de la Croix-Rouge pour abriter le tirage au sort de ce 1er tour de la Fed Cup entre la Suisse et la France. Pas d’odeur de sang chère à Raymond Domenech, donc, au cœur des lieux. Aucune salve envoyée en direction de l’adversaire non plus à la veille de ce quart de finale. Tout n’était que joie et bonne humeur entre deux équipes qui, il est vrai, se vouent un profond respect. Les explications seront pour plus tard. Pour ce samedi, en fait, sur le court d’un Palexpo qui sera très chaud dès lors que Timea Bacsinszky et Alizé Cornet le fouleront afin d’ouvrir les hostilités. Comme en demi-finale l’an passé à Lucerne, où elle avait malheureusement péché, la Vaudoise est «contrainte» de grimper la première sur «scène» pour tenter de dégager la route à ses coéquipières. Elle le fera a priori avec les idées claires: «Que je joue d’emblée ou en deuxième ne change pas grand-chose pour moi, l’important étant d’aller sur le terrain pour tout donner, pour gagner», assure-t-elle.

Timea Bacsinszky, No 16 WTA, est bien consciente de l’enjeu; elle sait l’importance de placer d’entrée la Suisse en position favorable. Mais elle ne cache pas que son ratio est pour l’heure défavorable contre Cornet. «Je l’ai jouée quatre fois et j’ai perdu à trois reprises, rappelle-t-elle. Alizé est une joueuse très complète, qui tient bien l’échange en fond de court et qui cherche constamment à surprendre avec des choix auxquels on ne s’attend pas forcément. Je vais discuter avec mes coéquipières et appeler aussi Dimitri (ndlr: Zavialoff, son coach) afin d’avoir le meilleur plan tactique pour ramener un premier point à mon pays.»

On l’a compris: au détour de cette affiche helvético-française qui s’annonce très serrée, chacun (capitaines) et chacune (joueuses) avance ses pions en sachant que tout pourrait se jouer sur d’infimes détails. Les conseils et les sensations des uns et des autres sont du coup écoutés avec une rare sagesse. «Mes joueuses me donnent des infos et on échange beaucoup, car le vécu qu’elles ont ensemble est précieux pour aborder cette rencontre», observe Yannick Noah, le «patron» des Françaises.

Dans les rangs suisses, c’est le fait que Belinda Bencic – finalement préférée à Viktorija Golubic – ait montré d’excellentes choses cette semaine à l’entraînement qui convoque l’optimisme. Un partout, balle au centre? A voir, car au plus mal depuis une année, la Saint-Galloise aura cet après-midi la lourde tâche de sonner le réveil de son jeu contre sa meilleure copine, Kristina Mladenovic. «Je sais ce que je dois améliorer pour y parvenir», glisse-t-elle. Et la Française de se vouloir pour sa part très prudente: «Le classement qui est le sien actuellement ne reflète pas le vrai niveau de Belinda. Elle n’a pas figuré dans le top 10 WTA par hasard. C’est une bosseuse qui peut à tout moment revenir tout devant.»

Là encore, les deux clans se renvoient des politesses. Mais qu’ils le veuillent ou non, un Suisse-France reste un bras de fer un peu différent des autres. Surtout en sachant que son vainqueur pourrait déjà rêver de finale tant l’opposition qui suivra s’annonce «prenable». Mais ceci est de la musique d’avenir. En la matière, Noah a beau s’y connaître, ce sera aux Helvètes de lui jouer une autre partition. Peut-être même jusqu’à dimanche soir, en double. Avec Martina Hingis en vedette? «Peu importe, on va gagner cette rencontre parce que l’on a un vrai «team» depuis deux ans et que l’on a créé quelque chose de vraiment spécial entre nous», s’en vient jurer l’ancienne No 1 mondiale. L’histoire va commencer. A elles de l’écrire avec délicatesse.

«J’ai un bon sentiment»

Sans grande surprise, Belinda Bencic a donc été érigée en No 2 de l’équipe de Suisse pour aborder cette première journée de Fed Cup. Le niveau de jeu affiché par la Saint-Galloise depuis son arrivée à Genève a convaincu Heinz Günthardt de ne surtout pas brouiller les cartes en titularisant Viktorija Golubic. «Je crois cependant que mes trois joueuses peuvent battre n’importe qui, mais mon choix final s’est fait au feeling», résume le capitaine suisse, qui a, comme prévu, tranché jeudi soir, avant le repas officiel. Sans doute «BB» a-t-elle ainsi pu mieux profiter du plat principal avant de se ruer sur ce qui pour elle sera un double dessert: primo son premier match de Fed Cup sur sol helvétique, deuzio un bras de fer avec sa meilleure copine.

A voir le visage qu’elle affichait au Musée de la Croix-Rouge, l’ancienne No 1 mondiale juniors se réjouit du programme qui l’attend ce samedi à Palexpo. D’autant plus qu’elle se sent clairement sur la pente ascendante. «Mes sensations sont effectivement très bonnes, confirme-t-elle. Depuis le début de l’année, elles sont déjà meilleures que tout au long de 2016, mais là je sens que je suis sur le bon chemin, que je tape bien dans la balle. Alors bien sûr, il me manque encore des choses et je dois être plus complète pour gagner des matches, mais je sais où je vais.»

Belinda Bencic sait surtout sur quoi travailler pour tenter de dérouter Kristina Mladenovic: «Lorsque l’on s’est affrontées en janvier à la Hopman Cup, j’avais bien joué, sans toutefois pouvoir tenir le rythme en fin de rencontre (ndlr: défaite 4-6, 6-2, 3-6). A moi de mieux servir et de mieux retourner samedi pour inverser la tendance.»

Et, avant de conclure, la Saint-Galloise ne cache pas rêver de se voir portée par le public ces prochaines heures: «Je me souviens de l’ambiance de la demi-finale de Lucerne l’an dernier (ndlr: forfait, elle avait tout de même accompagné l’équipe sur le banc). C’était incroyable. J’espère avoir droit à pareil soutien ce week-end.» A.CE. (24 heures)