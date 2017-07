Roger Federer face à un immense défi, le plus grand de sa «deuxième carrière»

Wimbledon Village continue de mener sa petite vie. Le Caffé Nero sert ses délicieux croissants aux abricots, le Strada sa divine pizza caprino et le Thai Tho, repaire des stars, aligne les salades de papaye. Ce samedi, la routine des «Championships» poursuit son cours. Même la finale dames n’est pas spécialement venue troubler la relative quiétude des lieux. Tout juste a-t-on eu droit à davantage de bousculades dans les allées, mais sur Church Road se dégage une sorte de sérénité. Tout l’inverse, très certainement, de ce qui se produira ce dimanche, à quelques heures de la finale masculine entre Roger Federer et Marin Cilic. Inutile en effet de préciser que tout un quartier retiendra son souffle pour «son» icône, pour celui qui pourrait être fait citoyen d’honneur de Wimbledon. La tension n’est pas encore au rendez-vous, mais ce n’est qu’une question de quelques minutes. Demain matin déjà, l’ambiance montera d’un cran. Après tout, le Bâlois n’est pas arrivé si loin dans le tournoi pour échouer si près du but. Non?

Roger Federer frappe aux portes du paradis, aux portes de l’histoire, dans laquelle il pourrait encore un peu plus graver son nom. Dix-neuf titres du Grand Chelem, huit couronnes à Wimbledon; c’est peu dire que les records pourraient exploser sous la déroutante précision de son bras droit. Mais c’est un gros combat, un vrai de vrai, qui l’attend ce dimanche face au lauréat de l’US Open 2014. Certes, ce n’est pas le match le plus important de sa carrière que le Bâlois s’apprête à disputer, mais c’est assurément le plus important des cinq dernières années, le plus important de sa «deuxième carrière» entamée en janvier dernier après son spectaculaire et enchanteur retour de blessure. Plus encore que sa finale du dernier Open d’Australie, si magnifiquement maîtrisée contre Rafael Nadal. Tout simplement parce que «Wimb» est son jardin, le Temple du tennis, un endroit formidable qui l’a marqué au fer rouge et qui a marqué sa vie sportive.

«La nervosité peut te couper les jambes»

Puisqu’il n’ignore rien de l’histoire de son sport, «RF» a plus que quiconque conscience que le gazon londonien est le terreau des légendes, le lieu où naissent les plus beaux contes. Après ses échecs en finale lors des éditions 2014 et 2015, il ne veut de fait pas voir le train d’une huitième couronne lui filer à nouveau sous le nez. L’affaire serait terrible après tous les efforts consentis pour se donner le droit de revivre ça. Or, la pression est clairement de son côté. Malgré l’expérience, malgré tous les titres gobés. «Bien sûr qu’on est encore nerveux, dit-il. Cet état peut te couper les jambes et faire naître quantité d’idées dans ta tête. Il s’agit alors de rester calme pour choisir les bonnes options, afin d’effectuer les bons choix.»

Jusqu’alors, Federer ne s’est jamais trompé cette semaine. Confronté à cinq reprises aux tie-breaks, il a à chaque fois rendu une copie parfaite pour ne pas laisser la moindre manche sur son chemin. Cela s’explique par son talent, bien évidemment, mais aussi par sa fraîcheur mentale et physique. «Ces éléments peuvent être la clé dans les moments importants, ils aident à ne pas céder à la panique», concède-t-il. La sérénité de l’homme aux dix-huit titres du Grand Chelem étonne et détonne. Appliqué, concentré, bien dans sa tête et dans ses jambes, il refuse de laisser le souvenir de sa demi-finale de l’US Open 2014 contre Marin Cilic venir le hanter. «J’espère juste qu’il ne jouera pas aussi bien qu’à l’époque», sourit-il.

Une finale qui change tout?

Après, force est de reconnaître que les choses seront diamétralement différentes ce dimanche qu’à New York voici trois ans. Primo car Federer est plus fort qu’à l’époque. Deuzio car le Croate avait alors disputé un match de fou comme jamais sans doute il n’en a rejoué depuis en transformant tout ce qu’il touchait en or. Tertio, car demain c’est une finale et non pas une demie de Grand Chelem qui se joue avec des enjeux autrement plus importants encore. Et puis, le No 6 ATP se retrouvera sur le Centre Court, dans le jardin du «Maître», là même où ce dernier paraît plus grand encore qu’ailleurs, plus injouable peut-être aussi. «Roger n’a aucune faiblesse, il ne paraît pas vieillir, lâchait vendredi un Tomas Berdych estomaqué. Il contrôle le jeu comme personne, il ne donne rien, il ne commet aucune faute.» De quoi faire trembler son opposant en finale. «Federer, c’est une montagne», martèle Cilic.

Pourtant, on n’est pas loin de penser que le géant de Medugorje a un coup à jouer dans sa première finale à Wimbledon. Il sera en tout cas plus dangereux que tous les autres adversaires que «RF» a affrontés dans cette quinzaine. «Marin a plus d’amplitude en retours de service que Berdych, relève le Bâlois. Il est difficile à surprendre, il prend qui plus est davantage de risques dans l’échange. Il sait comment être à l’aise dans les grands matches et sa mise en jeu est également plus difficile à lire que celle de Tomas. Dimanche, ce sera dur, très dur, je le sais. Mais je suis mieux préparé qu’en 2014 à l’US Open ou qu’il y a douze mois en quarts de finale ici même…»

Allier l'art et la manière

Cilic aussi, direz-vous, lui qui a encore grandi ces derniers mois et considérablement progressé tant au service qu’au filet. «Je suis sur ma lancée, en pleine forme tant dans le jeu que sur le plan mental», souligne-t-il d’ailleurs. Voilà qui promet une finale folle et pousse Federer à demeurer sur ses gardes. Plus que jamais sans doute. D’autant qu’il n’imagine pas son adversaire «mouiller» au cours de l’événement. «Franchement, je ne pense pas une seule seconde que Marin puisse se laisser gagner par la nervosité ce dimanche, affirme l’Helvète. Il peut compter sur son service et sur ses lourdes frappes de fond de court pour être immédiatement bien dans le match, bien relâché. C’est impossible qu’il passe à côté de cette finale.»

Alors charge reviendra à Roger Federer d’élever encore un peu plus le niveau de son jeu. «J’espère pouvoir rejouer un gros match de plus, insiste d’ailleurs ce dernier. Je reste «focus», concentré, car ce serait un truc énorme de pouvoir encore marquer l’histoire ici à Wimbledon, où tous mes rêves sont devenus réalité. Je vais devoir jouer offensif, ne pas laisser de temps à Cilic. Il va falloir être créatif, inspiré…»

Allier l’art et la manière, tel est l’objectif du «FedExpress», qui a le vent dans le dos. «Je suis en confiance et c’est tellement important avant une finale, souligne-t-il. Il faut en avoir pour gagner de gros tournois.» Une marche, plus qu’une marche, voilà ce qu’il lui reste à gravir pour que la légende devienne encore plus belle. Et alors, la petite vie de Wimbledon pourra reprendre son cours. Et jamais le code postal des lieux, le 19, n’aura aussi été beau à voir inscrit sur les panneaux menant à Church Road.

