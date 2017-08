Thiem trop fort pour Laaksonen à Washington

Henri Laaksonen (ATP 96) n'a pas signé l'exploit à Washington. Le Schaffhousois a été logiquement éliminé au deuxième tour du tournoi ATP 500 de la capitale par le no 7 mondial Dominic Thiem.

Tête de série no 1 du tableau et troisième de la Race derrière Rafael Nadal et Roger Federer, l'Autrichien s'est imposé 6-3 6-3 sans avoir concédé la moindre balle de break sur ses neuf jeux de service. Il a, ainsi, gagné 24 des 25 points joués sur sa première balle.

Retardée par la pluie pour ne débuter qu'à 22h00, cette rencontre fut malheureusement pour le no 3 suisse à sens unique. Henri Laaksonen a perdu d'entrée son engagement pour ne jamais inquiéter le demi-finaliste du dernier Roland-Garros. (ats/nxp)