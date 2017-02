Timea Bacsinszky, impeccable, a porté la Suisse dans le dernier carré

L’histoire d’un week-end à suspense retiendra donc que c’est Belinda Bencic qui a définitivement fait pencher la balance pour la Suisse en matant Pauline Parmentier, mais si le rêve de vivre une folle aventure en Fed Cup se poursuit pour les Helvètes, c’est principalement grâce à Timea Bacsinszky. Bien sûr, deux filles qui payent leur écot au groupe est ce que l’on appelle la «force du collectif», l’une des valeurs justement prônée par cette équipe portée par le feu sacré, mais la Vaudoise – pourtant piquée par une guêpe samedi et touchée au genou dimanche! – demeurera la grande dame du week-end. A tel point que la France, finaliste l’an dernier mais battue dans un bouillant Palexpo, va longtemps l’apercevoir dans ses pires cauchemars.

Qualités de guerrière

Et dire qu’à un moment donné, le public genevois a cru que ce choc entre voisines allait lui filer le bourdon… C’était sans compter sur la remarquable combativité de «Timi», qui s’est comportée en véritable leader de son pays, sans rien laisser au hasard. Comme si, en fait, il avait suffi de lui crier «Patronne, une demie!» pour qu’elle porte ses couleurs dans le dernier carré.

Accrocheuse et solide en ouverture contre Alizé Cornet, la No 1 helvétique a dégainé ses qualités de cœur et de guerrière hier afin de moucher Kristina Mladenovic au bout d’un superbe combat (3 h 17 de jeu). Que les Françaises soupçonnent que ses trois recours au «temps mort médical» durant le week-end aient été exagérés – «On n’est pas surprise, on la connaît, ça commence à faire beaucoup avec elle», lancera «Kiki» – n’y change rien. C’est bien elle l’héroïne!

«Je trouve un peu gonflé de ne retenir que ça», commente d’ailleurs la Vaudoise. Il y avait en effet autre chose à relever, c’est vrai. Sa solidité sur les deux matches est à mettre en exergue. Sa maîtrise nerveuse également. Puis le fait que la Suisse soit en demi-finale et que le souvenir de sa noyade du printemps passé à Lucerne soit effacé encore plus. «Il est derrière et c’est tant mieux, reprenait Miss Bacsinszky. A l’époque, je m’étais mis trop de pression, alors que je n’avais rien à prouver à personne! A Genève, j’ai pris de la distance et énormément de plaisir. Je n’oublie pas combien je suis une privilégiée de pouvoir vivre pareils moments d’émotion.»

En avril en Biélorussie

Heinz Günthardt est également un privilégié de tenir entre ses mains pareille locomotive. Le capitaine suisse peut aussi se taper sur le ventre pour avoir osé maintenir Bencic le dimanche alors que la performance de la Saint-Galloise la veille n’incitait pas à renouveler l’expérience. Sauf que contre Parmentier – qui remplaçait une Cornet touchée au haut du corps – l’ancienne No 1 mondiale juniors a emprunté les pas de sa collègue; en se comportant en patronne. «Avec le public derrière moi, c’était plus facile, exulta-t-elle. Mais je n’oublie pas l’immense travail fait par Timea ces jours…»

Non, c’est sûr, personne ne l’occultera de sa mémoire, mais pour Belinda, qui sort d’une année 2016 calamiteuse et devrait poursuivre sa carrière avec le coach polonais Maciej Synowka, ce succès peut être le plus beau des réveils. Il constitue en tout cas la cerise sur le gâteau pour une Suisse qui devra écrire un nouveau chapitre de son histoire les 22 et 23 avril en Biélorussie. Là-bas, dans les frimas, Timea et Cie se présenteront bien sûr en favorites, mais leur combativité et leur esprit d’équipe ne seront assurément pas de trop. L’aventure est en marche. «Ce projet Fed Cup nous tient à cœur, souligne la Vaudoise. On espère un jour pouvoir la gagner.» Il y a déjà une marche de moins à gravir.

Belinda Bencic: «On veut la finale!»

On la sait incroyablement talentueuse, mais les douze mois écoulés, faits de défaites en série et de nombreux pépins physiques, ont insinué le doute dans les esprits: tiens, et si Belinda Bencic – sortie officiellement du Top 100 WTA ce lundi matin – était en train de se perdre en route? Portée par la force du collectif et par le public de Palexpo, la Saint-Galloise a en tout cas montré durant ce week-end qu’elle pouvait encore relever des défis. Celui d’enfoncer le clou avec une confiance chancelante et si peu de certitudes était pimenté, mais elle a su faire du hachis de Pauline Parmentier au moment opportun. Elle n’en était pas peu fière, d’ailleurs: «J’ai été solide, j’ai bien servi, j’ai pu me montrer agressive comme je l’entendais, rayonnait-elle. Je suis également heureuse d’avoir su rester focalisée sur moi-même, alors que cinq minutes avant le match je pensais encore que j’allais affronter Alizé Cornet…»

Elle qui disputait son premier week-end de Fed Cup à domicile s’est laissée prendre au jeu, avec un bonheur incommensurable: «Les spectateurs ont été fantastiques, j’ai vécu de superbes émotions, notamment sur ma balle de match. J’étais très nerveuse à ce moment-là, car dans cette compétition, je ne joue pas pour moi, mais pour mon pays, pour mes couleurs. Et je voulais absolument conclure pour mes partenaires, pour la Suisse, parce que nous formons une formidable équipe, au sein de laquelle tout le monde se pousse.»

Preuve que les liens sont solides entre elles, Miss Bencic a martelé ses félicitations à la Vaudoise: «Je dois lui tirer mon chapeau. Elle a réalisé un travail fantastique tout au long du week-end.» Mais à entendre le groupe suisse, ce succès face aux «Bleues» n’est qu’un pas de plus vers autre chose. «On veut absolument aller en finale, reprend celle qui a ramené le point décisif. L’an dernier, on n’est pas passée loin, mais l’heure est venue de franchir un nouveau cap.» La Biélorussie? Même pas peur! «Mais attention, elle n’est pas là par hasard», conclut «BB». A.CE. (24 heures)